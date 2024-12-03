OpenAI的首席财务官Sarah Friar表示，该公司正在讨论将广告引入其一系列产品的计划，因为这家ChatGPT制造商正在寻求新的收入来源。

知情人士透露，OpenAI一直在从Meta和谷歌等大型科技竞争对手那里招聘广告人才。

Friar在一份声明中补充道：“我们目前的业务正在快速增长，我们在现有的商业模式中看到了巨大的机遇。虽然我们愿意在未来探索其他收入来源，但我们目前还没有积极开展广告业务的计划。”

规模较小的竞争对手Perplexity已在其人工智能搜索引擎中试行广告。Friar曾在Nextdoor、Square和Salesforce等公司担任领导职务。她指出，自己和该公司首席产品官Kevin Weil有着丰富的广告业务经验。

与此同时，有消息称埃隆·马斯克要求美国联邦法院阻止OpenAI“非法”转型为营利性企业，以防止该公司从事反竞争行为。

另外，据报道，OpenAI正在考虑推出自己的网络浏览器，以挑战十多年来一直主导搜索领域的谷歌 Chrome。

一些加拿大新闻媒体公司也起诉OpenAI非法使用他们的内容来训练人工智能模型。

今年10月，微软支持的OpenAI公司完成了最新一轮66亿美元的融资，估值达到1570亿美元，成为全球估值第二高的初创公司。

来源：智通财经