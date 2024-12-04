银河海外（CGS International，中国银河证券海外业务新品牌）在近期发布的报告中指出，在美国新总统上任后的潜在贸易&工业政策转变、马来西亚货币兑美元汇率走强、消费电子产品需求复苏乏力等因素的影响下，马来西亚科技行业的盈利前景可能将因此面临下行风险。

该机构在一份报告中指出，美国通过征收进口关税将制造业重新迁回本土的做法可能会在短期内对供应链造成一定影响，而制造商或许会因此推迟资本承诺（直到政策方向更加明确）。

此外，由于马来西亚的科技公司主要是出口商——马来西亚货币（林吉特）兑美元的走强将对该行业的盈利产生杠杆式的负面影响。CGS International预测称，25/26财年的平均汇率可能会为4.20/4.10，而相应的，24财年的汇率或将为4.50。

目前阶段，中国仍然是马来西亚科技公司的重要市场之一。随着中美局势的变化以及中国半导体行业的进一步自足发展，中国客户对马来西亚科技企业的产品和服务有望产生更大的需求。

不过，CGS International也强调，随着市面竞争的愈发激烈，马来西亚科技企业的利润率或许会随之受到拖累。

另一方面，该机构也进一步指出，就消费电子行业而言，如果25年出现强劲的更新换代周期，促使智能手机和PC的年总出货量增长超过10%，这一行业也有望在盈利上有所收获。并且，如果有足够多的消费者升级设备以使用AI等新功能，这种情况就会有发生可能。

最后，报告称，马来西亚的科技公司正于可再生能源、医疗科技以及高级封装等新的增长领域取得进展。随着当地科技公司不断提高自身能力（以获得新的订单），这也可能会为营收带来一定的上升空间。

而从这一点出发，在半导体领域方面，尽管马来西亚在国家层面上设立了一些目标，但这些目标也需要包括私营部门投资、更具规划的毕业生教育计划以及持续的财政支持等在内的所有利益相关者的共同努力来推动实现。

作为背景，今年中期，马来西亚政府曾表示，将拨出超250亿马来西亚林吉特的财政支持，通过有针对性的激励措施实施国家半导体战略（NSS）。

而作为该三步走战略的承载，马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣在一份发言中指出，希望以此“让马来西亚成为全球（半导体行业的）主要参与者”。相应的，当前，有数据指出，该国为全球提供了约13%份额的芯片封装、组装和测试服务。