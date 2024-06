科技无界,但也有着自己的独特进程。这里,动点出海将和大家一起回顾本周(2024.05.27-2024.06.02)东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

相比于谷歌的20亿美元投资,本周,对马来西亚来说,这个新兴科创市场所即将迎来的另一项规划同样显得意义非凡。

本周早些时候,马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣对外公布,该政府将拨出超250亿马来西亚林吉特的财政支持,通过有针对性的激励措施实施国家半导体战略(NSS)。

具体而言,他表示,NSS战略将分为三个阶段进行。其中,政府计划在第一阶段吸引至少5000亿林吉特的投资,其中国内直接投资 (DDI) 重点关注IC 设计、先进封装和制造设备,外国直接投资 (FDI) 重点关注晶圆厂和相关制造设备。

到了第二阶段,马来西亚政府计划在设计和先进封装领域建立至少10家马来西亚公司(收入在10亿至47亿林吉特),以及至少100家半导体相关公司(收入为近10亿林吉特),从而为当地工人创造更高的工资。同时,政府还寻求将马来西亚发展成为半导体的全球研发中心,其将拥有世界一流的大学、企业研发和卓越中心,并能融合马来西亚和国际最优秀的人才。

而在名为“前沿创新”的第三阶段,易卜拉欣指出,这一阶段将继续加倍投入,以支持马来西亚发展世界级的半导体设计、先进封装和制造设备公司,同时,当地也将吸引苹果、华为、联想等先进芯片相关方到马来西亚发展先进制造业。作为背景,近年来,包括英特尔、英飞凌等在内的国际半导体巨头已陆续公布并实施了其在马来西亚的建厂规划。

当然,作为该战略的承载,易卜拉欣在发言中指出,希望以此“让马来西亚成为全球(半导体行业的)主要参与者”。尽管从现实情况来看,马来西亚离这一目标似乎并不太遥远——有数据指出,该国为全球提供了约13%份额的芯片封装、组装和测试服务。而基于一份来自22年的数据,半导体生产占据了当地GDP 6%的份额,并在该国的出口份额中提供了40%的构成。

目前,根据规划,这一雄心勃勃的战略将涉及到未来5到10年的时间尺度。接下来,随着东南亚日益成为产业转移的目标重地,由马来西亚所开启的剧本,也将有更多等待上演。

好了话不多说,让我们进入本周正题。

产业&动态

DAMAC 旗下的 EDGNEX 数据中心宣布在印度尼西亚投资 15 兆瓦数据中心:DAMAC 旗下的 EDGNEX 数据中心(隶属于 DAMAC Group 的全球数字基础设施提供商)宣布投资印度尼西亚市场,将在雅加达建造一座最先进的数据中心。该公告于 2024 年 5 月 16 日在 2024 年印度尼西亚云和数据中心大会上发布。其第一阶段建设计划于 2025 年第四季度完成,这标志着该公司为支持东南亚增长最快的国家充满活力的数字经济和创业生态系统的战略努力迈出了重要一步。新的数据中心地理位置优越,位于雅加达 MT Haryono,距离互联程度最高的数据中心集群之一(雅加达中部最重要的互联网交换点)仅 3 公里。该设施将具备双路通道和出色的光纤连接,旨在确保增强的服务可靠性和卓越的性能,以满足客户不断变化的需求。

马来西亚首家Apple Store预计将于下月开业:据介绍,该Apple Store将位于吉隆坡的The Exchange TRX购物中心,计划于6月22日开业——此前,有消息指出这一线下店的开业时间曾定于今年2月份。

作为背景,随着该Apple Store的开业,马来西亚也将成为苹果开设实体店的第三个东南亚国家。据悉,苹果曾于2017年在新加坡开设了其东南亚的首个Apple Store,并于此年进入曼谷。

Canalys:2024 Q1 东南亚智能手机市场增长 12%,库存情况向好:根据Canalys发布的报告,2024年第一季度,东南亚地区智能手机市场同比增长12%至2350万部。这是表明宏观经济已有复苏迹象,但出货量仍远低于2023年之前的水平。

谷歌将在马来西亚投资20亿美元:动点出海获悉,谷歌已于今天宣布,将在马来西亚投资20亿美元,并将会把其中的部分资金用于建设其在当地的首个数据中心和云区域,从而满足日益增长的人工智能及云服务需求。

据了解,这一建设设施(即数据中心和云区域)将位于雪兰莪州Sime Darby Property的Elmina商业园区,有望从中为当地创造2.65万个工作岗位,并将在2030年为马来西亚的GDP创造超32亿美元的经济影响价值。

另一方面,设施建成后,马来西亚也将成为谷歌已建立并运营数据中心的11个国家和地区之一。同时,基于本次金额,这笔投资也将是谷歌在马来西亚运营13年来的最大一笔投资。

东南亚PE交易规模在过去一年中跌幅显著:据咨询机构贝恩日前发布的一份调查报告显示,过去一年中,东南亚PE交易规模仅为90亿美元,较前5年(18至22年)平均水平下降39%,且其同期交易量也呈现出了24%的下跌。

贝恩在报告中指出,尽管该地区PE规模在23年二季度和三季度的交易量比第一季度时有所增长,但其PE投资市场并未能幸免于全球交易活动放缓的影响。

新加坡推出生成式人工智能测试工具包:据悉,新加坡已于本周推出了其人工智能验证项目(AI Verify- Project Moonshot)。据介绍,该项目是一个测试工具包,旨在解决使用大型语言模型(LLMs)时经常遇到的安全挑战。

新加坡通讯与信息部部长Josephine Teo在一份声明中表示,这是世界上首批开源工具之一,它将red-teaming、基准测试和基线测试整合在一个易于使用的平台上,以此重申新加坡正致力于利用全球开源社区的力量来应对人工智能风险。

据透露,该项目是通过与DataRobot、IBM、Singtel和淡马锡等合作伙伴合作开发的,以确保该工具的实用性以及符合行业需求。

双威、华为、ChargeSini联手在马来西亚扩建电动汽车充电基础设施:据悉,马来西亚巨头双威集团、华为(马来西亚)、以及电动汽车充电解决方案公司ChargeHere EV Solution Sdn Bhd(ChargeSini)已签署了一份谅解备忘录,将联手在马来西亚扩建电动汽车充电基础设施。

其中,这些充电站将位于全马来西亚范围内双威旗下的场所、商业建筑和住宅区。同时,ChargeSini将负责在当地双威综合城镇和开发区的进行战略位置采购、安装和管理电动汽车充电站的运营。而华为(马来西亚)将在开发过程中担任技术顾问并提供售后服务支持。

马来西亚将拨款250亿林吉特实施国家半导体战略:马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣周二表示,在未来5到10年内,政府将拨款至少250亿马来西亚林吉特的财政支持,通过有针对性的激励措施实施国家半导体战略(NSS)。他指出,这一计划将分为3个阶段进行,涉及投资吸引、生态建设以及巨头落户三大方面。他在讲话中强调,“为了保持灵活性和敏捷性,NSS将是一份动态文件,并根据需要不断发展,但我们始终坚定不移地希望通过我们的半导体产业,让马来西亚成为全球主要参与者,为所有人提供可触及的技术。”

印尼就反竞争行为对Lazada和Shopee展开调查:据外媒指出,近日,印尼竞争委员会 (KPPU) 正在调查Shopee和Lazada的当地实体是否存在潜在的垄断行为。

该机构在一份声明中表示,其发现Shopee的算法会优先考虑内部物流服务Shopee Express。同时,Shopee Express和Shopee的长期物流合作伙伴J&T Express也在该电商平台的卖家仪表板上占据了显著位置。KPPU补充道, Shopee Indonesia董事Handhika Wiguna Jahja曾于18年6月成为了Shopee Express的董事。而基于这一点,Jahja的双重身份可能使他能够涉及到两家公司的政策。

另一方面,针对Lazada,KPPU称,该机构正指控其采取了潜在的“歧视性”行动,而这阻碍了竞争,并可能损害消费者利益。KPPU没有详细说明潜在的违规行为,但表示自21年以来一直在密切关注Lazada。

投融资

智能仓储解决方案提供商XSQUARE获得1050万新元融资:XSQUARE成立于2019年,主要对外提供智能仓储解决方案。具体而言,XSQUARE的解决方案包括自动叉车(目前有5款系列产品)和智能仓库协调软件产品,可以从中协调企业因劳动力不足而出现的相关效率问题,从而帮助企业以自动化的方式简化其运营流程。

活动

BEYOND Awards榜单揭晓!探索未知,共建未来!:第四届 BEYOND 国际科技创新博览会 (下称“BEYOND Expo 2024”)以“拥抱未知”为主题,共吸引来自亚洲财富500强公司、跨国公司、独角兽公司和新兴初创公司等超800家企业参与,展会期间将同场举办多场论坛和峰会。

BEYOND Expo 2024为了集中展现前沿创新,促进资本、产业和创新之间的全方位融合互动,让科技创新的影响力充分释放,让更多人参与未来趋势的共建,打造了BEYOND Awards 大奖,通过四大榜单:生命科学创新大奖、气候与低碳科技创新大奖、消费科技创新大奖、影响力大奖,旨在发掘全球创新技术和企业,发现和鼓励各行业领域中拥有杰出表现和社会影响力的个人或科技公司的产品及服务,向全球各界展示科技创新和科技影响力的无限可能。大奖归属将由BEYOND Awards Committee 评选委员会从技术含量、商业价值、创新力等多维度综合考量评出。

聚焦创新放眼未来,生命科学峰会成就国际合作交流舞台|BEYOND Expo 2024:为期两天的生命科学峰会在澳门威尼斯人金光会展Stage E拉开序幕。中国太平保险集团有限责任公司(简称“中国太平”)以BEYOND生命科学战略合作伙伴身份,参与到BEYOND EXPO 2024生命科学板块各项活动中。

24日,BEYOND生命科学峰会携手高瓴HCare全球健康产业峰会聚焦于最前沿的医疗健康技术、生物医药研发以及健康产业的最新探索与未来趋势,通过与全球顶尖医疗专家、投资人、医药集团高管以及行业领袖的对话环节,为到场观众带来了一场无与伦比的思想盛筵,深刻推进了医学领域的产研融合与创新发展。

曾毓群博士的愿景:人工智能、储能技术等逐渐成形|BEYOND Expo 2024:随着从人工智能到可再生能源等新兴技术,展现出应对全球挑战的潜力,它们也正在塑造全球最大的电动汽车电池制造商的愿景。

宁德时代(CATL)创始人、董事长及CEO曾毓群博士在亚洲极具影响力的科技盛会——BEYOND Expo 2024开幕式上分享了他的愿景。

郭广昌:不能在低维度看问题,要积累起高维度的能力|BEYOND Expo 2024:开幕式的炉边对话环节中,在BEYOND Expo 联合创始人贺建东的主持下,基于复星的发展历程,复星国际董事长郭广昌针对企业在大健康领域的发展、全球化布局、全球不确定性背景下的未来展望等方面进行了精彩分享。

其中,对于全球化,他表示,所谓全球化能力,就是要把这个国家、地区的禀赋充分运用,能够了解“哪里的钱最便宜”、“哪里的劳动力最便宜”、“哪里的技术研发最有创造性”,并在这些方面加以充分运用,形成高维打低维的优势。郭广昌强调,企业进行全球化,需要的是一种能力上的提升——“不能在低维度看问题,要积累起高维度的能力。”

FUND AT FIRST PITCH 极限速投精彩落幕!助力创业企业与投资机构高效对接|BEYOND Expo 2024:每届 BEYOND Expo 的「FUND AT FIRST PITCH」环节一直是企业与投资机构间的桥梁,提供了一个展示创新力量的平台,为创业企业与投资机构提供对接机会。历届活动都吸引来了许多来自全球的投资机构,成功促进多数项目与资本市场链接。不同于往年传统DEMO DAY(路演)的形式,今年BEYOND Expo联合战略合作伙伴中金资本并且启用全新名称FUND AT FIRST PITCH「极限速投」再度起航,结合澳门特色与别具一格的舞台形式为大家带来了一个让创业企业能够在短时间内与多数投资机构对接的平台。

中美十字路口下,人工智能的“加速追赶”与“何时暂停”|BEYOND Expo 2024:5月22日至25日,第四届BEYOND国际科技创新博览会(以下简称“BEYOND Expo 2024”)以“Embracing the Uncertainties 拥抱未知”为主题,在澳门威尼斯人金光会展盛大召开。

开幕式的炉边对话环节中,在BEYOND Expo联合创始人贺建东的主持下,科大讯飞股份有限公司董事长刘庆峰;商汤科技联合创始人徐冰;壁仞科技创始人、董事长及CEO张文(以上排名不分先后)就中美十字路口下,人工智能产业的发展机遇与未来前景的话题方向进行了深入探讨。

亚洲-拉丁美洲科技论坛:开创商业文化合作新纪元 | BEYOND Expo 2024:5月24日,BEYOND Expo 2024荣幸地邀请了一群杰出的企业家参加亚洲–拉丁美洲科技论坛,旨在探索商业和技术合作的机会,同时促进亚洲和拉丁美洲之间的文化交流和理解。参与亚洲–拉丁美洲科技论坛的企业家们共同探讨了关于贸易、投资、创新的想法,为两大洲的利益相关者提供了探索增长和繁荣途径的平台。