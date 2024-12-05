据外媒报道，NVIDIA已同越南政府签署协议，将在该国建立一个人工智能研发中心。

据悉，该项目将携手Viettel Group的一座数据中心（Viettel Group为越南国有电信运营商）共同推进越南发展先进AI技术。

此外，NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋也指出，NVIDIA将通过建设AI基础设施、提升越南AI专家数量和支持AI初创企业的举措来推动越南的人工智能发展。

值得一提的是，本次对外宣布中，NVIDIA透露，已经收购了当地医疗健康AI初创公司VinBrain——黄仁勋表示，这是“未来设计中心的重要起点之一”。不过，NVIDIA并未透露此次收购所涉及的金额。

而从这一点出发，今年10月，有报道指出，越南私营企业巨头Vingroup正致力于将其持有的AI公司VinBrain和VinAI的股份出售给全球科技公司。报道在当时表示，此类公司可能包括NVIDIA。

再作为本次合作的背景，去年晚些时候，黄仁勋曾表示，NVIDIA希望在越南建立一家新基地，以发展该国的半导体产业。他指出，在NVIDIA看来，越南市场是其重要市场之一。相应的，在此发言之前，NVIDIA已在越南有过2.5亿美元的投资。

到了今年4月，越南科技巨头FPT表示将与NVIDIA合作，在当地投资2亿美元建设一座AI工厂，并将会把该工厂作为越南的主权云服务设施。

同时，根据当时声明，FPT也宣布同NVIDIA建立了战略合作伙伴关系，从而为越南和FPT所有业务领域的客户提供一站式人工智能及云服务（包括人工智能产品、GPU基础设施、技术专家、领域专业知识）。