作为近期“月之暗面”风波的最新进展,12 月 6 日晚些时候,月之暗面创始人杨植麟通过发文,尝试对外还原这一事件的始末。

杨植麟在文中表示,离开前公司重新创业获得了每一位董事的签字同意和所有必要手续。感恩所有循环智能投资人和月之暗面投资人支持早期创业梦想,相信分歧会有合理的解决方式。

以下为杨植麟回复全文:

最近围绕我和循环智能早期投资人之间的事情有一些讨论,我想从我的角度把一些事实和想法还原出来。

22 年底是一个历史的拐点。AGI 技术的几个重要因素同时被满足:(1)互联网发展 20 余年积累大量高质量数据(2)超大浮点数运算的算力基础设施变得成熟(3)Transformer 架构可以被有效地规模化训练。我决定创办月之暗面,希望探究有效的产生智能的方法,探索智能的上限。我跟登月伙伴们都十分相信这个技术趋势,认为这是接下来 10 年甚至此生唯一值得做的事情。从大量实验中获取世界的真相并继续迭代,是我们重要的快乐来源。

循环的股东对新公司的看法并不一致。红杉和真格选择主导投资新公司,金沙江、博裕、万物、靖亚、华山没有参与。朱啸虎先生指出了大模型创业公司面临的挑战,我虽然不认同结论,但我认为一些挑战客观存在,是非常有价值的提醒。我理解并尊重没有参投的这些机构的决策。

2023 年 2 月,我跟循环 CEO 陈麒聪达成了一致,月之暗面单独成立公司,循环无偿获得月之暗面一定比例的股份,沟通过程有书面记录。当时恰巧碰上硅谷银行倒闭事件,循环大部分现金存在硅谷银行,我帮忙对接了三家愿意在公司第一轮融资时就购买老股的机构,并同意循环出售数百万美元月之暗面老股来缓解现金流危机。这个过程循环的股东都知情。同时,我以 0 元的价格放弃了我在循环一半的股份,由麒聪安排给在循环继续奋斗的兄弟。

循环董事会决议通过了月之暗面成立新公司的安排,循环的每一位董事(包括循环团队董事和外部投资机构委派的董事)均签字同意。循环和月之暗面签订了协议,内容包括循环的占股安排,豁免我和宇韬的全职义务,约定了两家公司的合作关系,等等。根据循环交易文件的约定,我完成了离开循环重新创业的所有必要手续。

大模型创业不光需要技术能力,也需要业务、战略、融资能力,这些方面我的经验不多,所以需要在团队上做补充。在我的朋友圈中,张予彤是最合适的人,她既对业务和战略有深刻的洞察,也有丰富的投融资经验,更重要的是,她愿意走出舒适区而选择冒险、选择相信和支持我。所以我邀请予彤作为联合创始人加入月之暗面,股份按照多年兑现(vesting),兑现的条件是持续性为公司提供多年的服务及产出业绩。迄今,予彤在业务、战略以及多场融资战役中对公司做出了重要贡献。月之暗面授予予彤股份的本质是其作为月之暗面联合创始人对公司后续多年持续工作的对价,跟循环及其股东对于我离开循环重新创业的决策是独立的,跟部分股东没有投资月之暗面的决策也是独立的。

我过去、现在、以后都感谢循环的老朋友们。麒聪和发哥是我在创业路上最初的战友和老师。所有循环的投资人、月之暗面的投资人支持了我们的创业梦想,对此我充满感激。对于循环的五家投资机构,我在感恩的同时,也相信分歧会有合理的解决方式。

在我们讨论这个问题的时候,大洋彼岸的团队正在发布新的 AI 产品。对我来说,最重要的是,和团队继续全力以赴把 Kimi 的技术和产品做好。今天 Kimi 作为一个 AI 产品,受到很多用户的喜欢,但还处于 AGI 之路的初级阶段,还有很大的智能提升空间,这也是我们前行的动力。我们有充分的信心持续通过规模化来产出更高级的智能。在强化学习时代,因为技术范式的变化,模型的迭代会更加快速,我们会夜以继日地战斗。

See you on the dark side of the moon.

杨植麟