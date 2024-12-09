近日，全新升级的工业人形机器人Walker S1再次进入极氪智慧工厂开启第二阶段的实训，不仅在智能搬运工作中实现了全新升级，搬运速度提升约25%，还完成了质量检查等新任务。

Walker S系列是优必选自主研发的工业人形机器人，也是目前全球范围内进入最多车厂实训的人形机器人。优必选在面向通用任务的规划大模型、语义VSLAM、学习型运动控制等具身智能关键技术领域实现了突破，赋予Walker S系列“聪明的大脑”和“敏捷的小脑”，可以完成搬运、分拣和质检等工业场景任务。

身高172厘米的Walker S1，体型与成年人相仿，能够融入专为人类设计的工业环境中并实现无缝对接。相较于第一阶段的实训经历，Walker S1此次的工作范围扩大了30%，得益于动作与任务算法的深度优化，其工作效率近乎翻倍。经过本体设计结构的迭代升级，Walker S1还能够连续搬运重量高达15公斤的料箱，展现了稳定的高负载能力。

在质量检查环节，Walker S1凭借全身摄像头与深度学习模型智能大脑，可以对车标及车灯实施毫米级精准质检，准确率超99%。运动控制与导航算法升级后，质检时间减半。在质检过程中，人形机器人还可以与工厂自动化系统无缝集成对接，实时可视化反馈检查结果，确保任务精准高效执行。

执行搬运任务时，Walker S1在首次实训阶段成果基础上，通过引入优必选自研的语义VSLAM与学习型运动控制等具身智能关键技术，显著增强了步态行走稳定性和手部操作灵活性，搬运速度提升约25%。