据彭博社记者马克·古尔曼报道，苹果正在加紧开发 Apple Watch 的血压监测功能，预计最早将于 2025 年推出。这一健康功能是苹果过去几年一直在研究的项目，原计划于 2024 年推出。

该功能不会提供精确的收缩压和舒张压测量值，而是追踪用户的血压是否呈上升趋势，并在检测到高血压时发出警报。收到警报后，Apple Watch 用户可以将信息提供给医疗专业人员进行进一步检查。

据了解，高血压被称为“无声杀手”，患者在病情严重之前通常没有明显症状，因此通过 Apple Watch 早期检测有潜力挽救生命。Apple Watch 已经具备检测心房颤动或心律不齐的功能，还可以用于进行单导联心电图读数。此外，虽然目前在美国由于专利问题被禁用，但 Apple Watch 也具有血氧监测功能。

古尔曼表示，苹果的目标是在 Apple Watch Ultra 3 中引入血压监测功能，并且大概也会在 2025 年推出的标准款 Apple Watch 中包含该功能。不过，考虑到之前曾被推迟，苹果是否能在 2025 年推出这一功能仍不确定。2022 年有报道称苹果在测试过程中遇到了准确性问题，但这些问题可能已经得到解决。

苹果还在继续研发非侵入式血糖监测功能，但该功能尚未准备好推出。