根据彭博社记者马克·古尔曼的说法，下一代 Apple Watch Ultra 将支持卫星连接功能。苹果于 2022 年首次在 iPhone 14 系列中引入卫星连接功能，用于在无网络覆盖区域发送紧急短信。该功能随后被扩展到 iPhone 15 和 iPhone 16 系列，但尚未应用于任何一款 Apple Watch。

古尔曼称，2025 年推出的 Apple Watch Ultra 将能够像 iPhone 一样连接卫星网络，允许用户在没有蜂窝网络和 Wi-Fi 的情况下，通过卫星通讯公司 Globalstar Inc. 的卫星群发送离网短信。尽管卫星连接最初仅能用于发送紧急短信，但在 iOS 18 中，苹果将其扩展为允许用户向任何人发送短信。

苹果希望卫星功能能够鼓励 Apple Watch 用户升级到新款 Apple Watch Ultra，第三代 Apple Watch Ultra 预计将于 2025 年 9 月发布。卫星连接功能还将使苹果能够更好地与 Garmin 等公司竞争。

Apple Watch Ultra 面向徒步旅行者、潜水员和探险者等户外运动爱好者，卫星连接功能将为不在手机信号塔附近进行的活动增加另一层安全保障。

目前，苹果尚未对卫星连接收费，也没有关于未来收费计划的消息。所有 iPhone 都附带两年的免费连接服务，Apple Watch Ultra 很可能也遵循这一模式。

此外，苹果计划在未来的 Apple Watch 型号中停止使用英特尔蜂窝调制解调器，转而采用联发科的技术。联发科的调制解调器芯片支持 5G Recap，这是一种为联网设备和不需要标准 5G 速度的可穿戴设备设计的 5G 服务。目前，现有的蜂窝版 Apple Watch 机型仍使用 4G LTE，尽管苹果已经在 iPhone 中使用 5G 好多年了。