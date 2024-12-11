通用汽车周二表示，将不再为Cruise的机器人出租车开发工作提供资金，理由是“资本分配优先”，以及“扩大业务规模所需的大量时间和资源，以及竞争日益激烈的机器人出租车市场”。

通用汽车计划“重新调整其自动驾驶战略”，将重点放在先进的驾驶辅助系统和用于个人车辆的自动驾驶系统上，并将合并其多数股权的Cruise LLC和通用汽车的技术团队。

通用汽车在一份声明中说，公司拥有Cruise约90%的股份，并与其他股东达成协议，将其持股比例提高到97%以上。通用汽车计划“收购剩余股份”。

今年夏天，这家底特律汽车制造商表示，将无限期推迟Origin自动驾驶汽车的生产，因为其Cruise自动驾驶部门试图重新启动运营。从那时起，Cruise开始专注于使用下一代雪佛兰Bolt开发自动驾驶汽车。

在美国，Alphabet旗下的Waymo已经开始在几个主要城市地区运营商业机器人出租车服务，而通用旗下的Cruise则步履蹒跚。

与此同时，特斯拉在10月份的一次活动上展示了自动驾驶赛博出租车的设计概念。特斯拉仍然将其车辆中的自动驾驶仪和全自动驾驶软件归类为“部分自动驾驶系统”，这需要人类随时准备转向或刹车。在10月份的财报电话会议上，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示，该公司最早将于2025年在加州和德克萨斯州推出自动驾驶叫车服务。

软银投资的Wayve正在旧金山测试其自动驾驶汽车，亚马逊旗下的Zoox也在包括旧金山在内的几个美国城市测试其没有方向盘的自动驾驶汽车。

来源：新浪财经