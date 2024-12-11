TikTok加拿大分公司当地时间12月11日公告称，已经向联邦法院就政府关闭TikTok加拿大业务的命令提出司法复核。TikTok表示，这项命令将使数百名兢兢业业的本地员工失去工作和生计，而他们为TikTok上每月超过1400万加拿大用户的社区提供支持。TikTok称，找到一个有意义的解决方案并确保本地团队与TikTok平台一起继续存在，符合加拿大人的最佳利益。

当地时间11月6日，加拿大政府发布公告称，经过多步骤的国家安全审查程序，加拿大政府已下令终止字节跳动加拿大子公司TikTok Technology Canada在加拿大的业务。

公告称，这一决定是根据《加拿大投资法》（Investment Canada Act）作出的，该法允许对“可能损害加拿大国家安全”的外国投资进行审查。公告称，加拿大政府并未阻止加拿大民众访问TikTok应用程序或在该平台创作内容，使用社交媒体应用程序或平台是个人的选择。

对此，TikTok加拿大发言人丹妮尔·摩根（Danielle Morgan）回应称，“关闭TikTok加拿大办公室将毁掉数百个当地高薪工作岗位，不符合任何人的最佳利益，公司将在法庭上挑战这一命令。TikTok平台仍将帮助创作者寻找观众、探索新商机，并帮助企业茁壮成长。”

来源：界面