日前，BOSS直聘发布了2024年第三季度财报。财报显示，公司营收、利润等指标稳健增长。第三季度公司取得营收19.12亿元，同比增长19%。报告期内，公司净利润为4.64亿元。非通用会计准则下，公司经调整后营业利润达到6.05亿元，经调整后营业利润率超过30%。

三季度公司APP端平均月活用户（MAU）规模为5800万，同比增长30%。2024年1-9月累计新增完善用户超过4000万。在第三季度，平台新增发布职位数同比增长18%。截至2024年9月30日止的12个月内，向公司付费的企业客户数达到600万，同比上涨22.4%。

值得一提的是，第三季度，公司继续承接供应链/物流、生产制造等蓝领领域相对旺盛的招聘需求。以生产制造业为例，许多岗位在有相当数量基础的背景下，三季度依然保持同比较快的增速。这其中不仅有包装工、普工/操作工等基础岗位，也包括机电工程师、CNC数控编程、EHS工程师等专业性更强的岗位。