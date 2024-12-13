国际数据公司（IDC）《全球智能家居设备市场季度跟踪报告，2024年第三季度》显示，三季度全球智能扫地机器人出货501.4万台，同比增长11.1%。其中国内市场受到9月底开始的以旧换新国补拉动，出货132.1万台，同比增长17%，绝大部分省份国补力度在20%左右，对高端机型的出货形成了显著刺激，这一趋势也延续到了今年“双十一”。中国厂商海外部分的销量占比持续提升，欧美市场高端全能款机型的竞争仍然十分激烈。

从全球厂商竞争来看，三季度凭借多个新品发布，石头科技市场份额提升至16.4%,连续两季度排名全球第一，尽管其在优势区域西欧的出货同比有所下滑，但在北美及亚太市场出现了显著增长，尤其在美国电商平台取得关键突破; irobot市场份额环比继续下滑，但在美国、英国、加拿大、日本市场仍稳居出货量第一;科沃斯三季度针对老品进行了一定力度的促销，但以价换量策略并未明显奏效，在全球市场份额同比下滑2.5%，随着友商线下渠道拓展进展，中端市场受到友商明显冲击;小米全球份额小幅上涨，其在欧洲市场主要针对中端市场进行产品升级;追觅出货量同比上涨39.7%，为Top5厂商中出货增长最快的厂商，尤其在高端市场，其有多个型号在西欧，日本，美国表现出色。