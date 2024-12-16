长期以来，关于苹果正在开发某种形式的增强现实（AR）智能眼镜的传闻不绝于耳。虽然目前苹果已经推出了具有诸多潜在 AR 眼镜特征的 Apple Vision Pro，但其形态仍然相当笨重，与人们对轻便 AR 眼镜的期待相去甚远。

尽管 Meta 和 Snapchat 等公司已经展示了令人惊艳的 AR 眼镜原型，但彭博社的马克·古尔曼表示，苹果在“找准方向（getting the approach right）”方面可能还需要三到五年的时间。

古尔曼在最新一期“Power On”通讯中指出，虽然苹果仍在继续研发 AR 智能眼镜，但短期内不会有任何产品问世，他说：“据我了解，苹果仍在致力于研发增强现实智能眼镜，但近期不会有任何成果。”

苹果需要解决诸多关键问题才能成功推出此类产品。这包括将大量计算组件微型化、打造时尚的外观设计、提供足以保证产品实际使用性的电池续航能力，以及开发不会过度牺牲媒体体验的高分辨率显示屏。

苹果或许能够打造出一款价格极其昂贵的眼镜，但要推出一款面向消费者的友好型产品，则面临诸多挑战。Snapchat 和 Meta 等公司已经发布了 AR 眼镜，但它们并非面向消费者的产品。据了解，Meta 的眼镜只是一个原型演示，而 Snapchat 的眼镜则仅供开发者使用。这两家公司都没有公布价格，因为其高昂的成本难以吸引消费者。

这意味着，期待苹果在短期内推出真正成熟、面向大众市场的 AR 眼镜，恐怕还为时过早。