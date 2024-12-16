12月16日，无问芯穹宣布正式开源其“端模型+端软件+端IP”端上智能一体化解决方案中的小模型——全球首个端侧全模态理解开源模型Megrez-3B-Omni，并同步开源了纯语言版本模型Megrez-3B-Instruct。

据介绍，Megrez-3B-Omni是一个为端而生的全模态理解模型，选择了最适合手机、平板等端侧设备的30亿参数黄金尺寸，结构规整，推理速度最大领先同精度模型300%。作为一个全模态模型，Megrez-3B-Omni同时具备图片、音频、文本三种模态数据的处理能力，并在三个模态的多种测评基准中取得了最优性能。

凭借对硬件特性的深入理解与利用，Megrez-3B-Omni 通过软硬件协同优化策略，确保了各参数与主流硬件高度适配，以实现硬件性能的利用最大化。与上一代及其他端侧大语言模型相比，单模态版本的Megrez-3B-Instruct 在推理速度上取得了显著提升，最大推理速度可以领先同精度模型300%。

Megrez-3B-Instruct 这次还特别提供了WebSearch 功能，这一功能使得模型能够智能地判断何时需要调用外部工具进行网页搜索，辅助回答用户的问题。用户得以构建属于自己AI搜索，通过网络获取最新信息，克服小模型的幻觉问题和知识储备不足的局限。