在12月18日举办的火山引擎 Force 大会上，字节跳动正式发布发布豆包视觉理解模型，为企业提供极具性价比的多模态大模型能力。豆包视觉理解模型千tokens输入价格仅为3厘，一元钱就可处理284张720P的图片，比行业价格便宜85％。

此前，豆包视觉理解模型已经接入豆包App和PC端产品。会上，豆包3D生成模型也首次亮相。该模型与火山引擎数字孪生平台veOmniverse结合使用，可以高效完成智能训练、数据合成和数字资产制作，成为一套支持 AIGC 创作的物理世界仿真模拟器。

豆包大模型多款产品也迎来重要更新：豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o，使用价格仅为后者的1/8；音乐模型从生成60秒的简单结构，升级到生成3分钟的完整作品；文生图模型2.1版本，更是在业界首次实现精准生成汉字和一句话P图的产品化能力，该模型已接入即梦AI和豆包App。

另外，火山引擎也升级了火山方舟、扣子和 HiAgent 三款平台产品。其中，火山方舟发布了大模型记忆方案，并推出 prefix cache 和 session cache API，降低延迟和成本。火山方舟还带来全域 AI 搜索，具备场景化搜索推荐一体化、企业私域信息整合等服务。