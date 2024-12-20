经过近2个月的拉扯后，印尼的iPhone 16禁令终于要迎来了当前阶段的尾声。

据彭博社援引知情人士消息指出，在听取了苹果公司的汇报后，印尼总统普拉博沃·苏比安托（Prabowo Subianto）批准当地政府接受苹果的10亿美元投资计划。同时，消息人士也表示，普拉博沃也正在寻求苹果后续提供更多投资。

据悉，这项投资协议将包含建设两家工厂以及资助苹果学院等内容。

其中，针对建厂部分，苹果的一家供应商将在巴淡岛建立一家生产AirTag的工厂。消息人士称，之所以把选址定为此地是因为该岛距新加坡约有45分钟的渡轮航程，因而拥有自由贸易区地位，可以免除企业增值税、奢侈品税以及进口关税。

根据规划，工厂初步将雇佣1000名员工。未来，这家工厂将占全球AirTags产量的20%。而作为对比，根据郭明錤早前预测，21年与22年期间，AirTag的全球出货量预计分别为2000万份和3500万份。

另一方面，苹果也计划在万隆建立一家生产其他类型配件的工厂。但该工厂产品及具体时间规划的信息并未得到透露。

作为背景，今年10月，由于苹果曾承诺向印尼基础设施和本地采购投资1.7万亿印尼盾，但最终兑现金额仅为1.48万亿印尼盾，印尼政府已于该月底禁止苹果在当地销售iPhone 16系列设备。

作为禁令的依据，在印尼，智能手机和平板电脑制造商必须满足最高40%的本地化供应件的要求。同时，企业也可以通过在印尼生产设备、开发固件或投资创新的方式来满足这一要求——但苹果均未能在印尼满足上述要求。

随后，苹果提议投资近1000万美元在印尼生产更多产品，以期解除这一禁令，但该提议遭到了印尼政府的回绝。苹果在上月底又提出将投资规划提升至1亿美元，而这一方案同样被印尼拒绝，理由是，印尼工业部认为，这项投资提议不符合公平原则，苹果在越南和泰国进行了更大规模的投资——其中，就越南而言，截至今年4月，苹果对越南供应商的支出已达到近400万亿越南盾（约合158亿美元）。

回到本次消息传言。值得一提的是，消息人士也强调，印尼政府尚未向苹果提供iPhone 16系列设备批准销售的时间规划——考虑到印尼过去曾多次在决定上出现反复，其后续进展仍有可能出现变动。

目前，印尼和苹果均未对此消息传言置评。

有数据指出，23年期间，苹果手机在印尼的销量达261万台，位居东南亚榜首。相比之下，越南的苹果手机销量则为143万台。