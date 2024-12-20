昆仑万维的天工 AI，号称是一款支持搜索、创作的“全能型 AI 助手”，它能够提供全网 AI 搜索、文章文案创作、AI PPT 制作、文本和音视频解读、AI 画画等人工智能服务。这款应用的表现如何，能否达到及格线呢，还请继续阅读我们的试用体验。

用户界面

开启天工 App 主界面，你会有种打开了抖音快手小红书的错觉。它的主页醒目位置展示了很多吸引眼球的内容卡片，实在是不堪入目，甚至有所谓擦边球内容。干扰太多，我来这里只是想搜索答案，而不是杀碎片时间。

提供更多资讯在某些使用场景下确实很好，但笔者在使用AI助理时，预期仅仅是在清爽界面中寻求答案，并不希望看到这些无关内容。

AI 搜索

天工的 AI 搜索在普通（简洁）模式下响应速度还算不错，快速回答，但结果简短。高级模式会提供更多专业分析，生成等待时间相对长一些。如果是某某和某某区别之类的问题，高级模式下通常会给出对比表格，以提供直观结果。

当使用普通模式时，结果下方有时会建议使用高级模式再次搜索。答复最下方同样会自动给出建议的进一步探索问题。

不过有一点体验不好——搜索界面干扰元素太多，包括点击搜索栏弹出的热搜 / 猜你想问、上划后引用常规的搜索引擎结果、回答的筛选分类（全部、资讯还是文档）等。实话讲，用天工 AI 搜索有一点用微博的感觉，资讯大爆炸，令人不悦。

我用你的 AI 搜索是抱着很明显目的来的（得到结果即走），你却想让我粘住 App 不离手。是不是在耍流氓？

文档解析

天工的文档分析主要支持长文、音视频与网页链接形式，其中视频还支持直接分析哔哩哔哩视频。测试下来其文档分析能力在所有能力里算是出彩。除了 AI 分析，你还可以选择生成脑图、阅读重点，视频的话还可以浏览字幕，自行查缺补漏。

AI 图片生成

天工的 AI 生图功能十分简洁，输入指令之外就只能选择图片比例。

我们首先选择通用模型来生成“小猫钓鱼”图片，结果第一轮四张图的四只小猫都没有在钓鱼，重新生成的四张只有第一张和最后一张出现了钓鱼竿。

第二次尝试输入“英国队长和美国队长打架”，怎么这些图都那么“基”情四射呢？

最后用漫画模型生成“猩红女巫飞上天”，表现尚可。

AI 写作

小红书文案还行，但《宇宙机器人》这篇短评有点……文不对题，可能是 AI 没能理解我想要的是哪部作品的评价。醒醒，它可是今年的 TGA 年度游戏啊！

PPT 生成

我们尝试让天工生成有关“极越汽车风波始末”的 PPT，结果不尽如人意。天工 AI 首先没能理解这件事究竟对应哪些热点新闻，其次在最终生成 PPT 时的车辆图片也无法和该品牌对应（疑为 AI 生图）。

PPT 生成支持个性化设置，可以设定页数、受众群体以及演讲场景；模版也有多种样式可选。不过这些精美模版配不上天工 AI 的理解能力，可惜了。

AI 音乐生成

描述内容为：“摇滚，林肯公园风格，主题为走在人行道上前面有人抽烟，而你又不得不吸入二手烟”。生成结果答非所问。

总结

在 App Store 页面，官方提到天工是支持“内容阅读”的 AI 助手，但体验后我们认为，一款以 AI 搜索、AI 创作为卖点的产品，真的没有必要再放类似微博的内容聚合功能进去。就我个人感受来讲，这么做一方面会干扰核心体验，另一方面不如把这些精力用在持续优化完善 AI 能力上。

总体而言，天工 AI 有太多可提升空间，主要包含 AI 针对用户问题的理解能力、图片生成能力等。以及，不如再出一款 Lite / 精简版 App，只提供 AI 搜索与创作功能，拿掉内容阅读部分——不过这么做就和公司初心不符了。有精力还是继续强化吧。