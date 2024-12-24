12月24日，据路透社援引知情人士消息，微软一直在努力增加内部和第三方人工智能模型，为其旗舰人工智能产品Microsoft 365 Copilot提供动力，以摆脱目前来自OpenAI的底层技术，降低成本。 知情人士称，由于担心企业用户的成本和速度，微软也在寻求减少365 Copilot对OpenAI的依赖。微软发言人表示，OpenAI将继续作为该公司在前沿模型方面的合作伙伴。两家公司之间的原始协议允许软件巨头定制OpenAI的模型。 知情人士补充说，除了训练自己的小型模型（包括最新的Phi-4），微软还在努力定制其他开放重量级模型，以使365 Copilot更快、更高效。 来源：界面 微软 你可能会喜欢 Google 前 CEO 施密特：一旦 AI 开始自我改进，我们应“认真考虑”暂停它2024/12/24 10:02 M4 芯片 MacBook Air 据称明年初率先登场，早于 iPad 11、iPhone SE 4、AirTag 22024/12/24 09:50 马来西亚有望在今年成为东南亚最大的数据中心枢纽2024/12/23 20:37 本田日产正式启动合并谈判2024/12/23 20:05