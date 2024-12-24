12月24日，据路透社援引知情人士消息，微软一直在努力增加内部和第三方人工智能模型，为其旗舰人工智能产品Microsoft 365 Copilot提供动力，以摆脱目前来自OpenAI的底层技术，降低成本。

知情人士称，由于担心企业用户的成本和速度，微软也在寻求减少365 Copilot对OpenAI的依赖。微软发言人表示，OpenAI将继续作为该公司在前沿模型方面的合作伙伴。两家公司之间的原始协议允许软件巨头定制OpenAI的模型。

知情人士补充说，除了训练自己的小型模型（包括最新的Phi-4），微软还在努力定制其他开放重量级模型，以使365 Copilot更快、更高效。

来源：界面