蔚来的NIO DAY 花了更长的时间来讲述ET9，对萤火虫的介绍暂时有限，但后者显然迎来了更多的争议，两款车将在明年对蔚来的产品线起到重要的支撑作用。当然，两款车的方向略有不同，让我们一起来剖析下蔚来对这两款车型的定位。

首先，蔚来ET9在技术创新上确实到位，这款车的各项综合素质代表了蔚来的高水准，也是捍卫品牌高端形象的重要车型。ET9 的定语是智能电动行政旗舰，行政旗舰在其车内饰的布局上做了一个诠释，相当中式的味道，同时融入了科技感。纯正四座行政布局，带来「纵揽天地，四方得体」的旗舰空间感受。这时候你的座舱坐感和氛围打造相当关键，长达 2.15 米的「行政桥」与「天空岛」给了用户答案，这个设计也算同级别中比较有韵味的。

细节上看，大部分老板会在后排乘坐，ET9 准备了582mm 超宽座垫，后排 20 向电动调节。一键联动 11 项功能调节，最大躺角可达 135°。C柱三角窗隐私设计、全车隐私玻璃、七扇电动遮阳帘可以帮助解决隐私问题，ARNC 高阶主动降噪使得其车内非常静谧。有一个人性化的可折叠百变行政桌，方便笔记本电脑办公等场景使用，一个电动开合智能冰箱，可以应付冷饮和热饮，后部还有一个8L 后排智能保险箱。音响系统也用的比较扎实，九霄天琴 8.2.4.8 沉浸声系统，35 个扬声器，创新引入行业后排中置环绕单元，头枕扬声器和双低音炮组合。

ET9 的系统名字叫Cedar雪松，该系统基于整车全域操作系统SkyOS·天枢打造。官方表示具备超强车端计算性能，并支持6域融合跨域贯通能力，能够为用户带来全新的智能应用体验。当然，后续的大模型能力得经过实际用户的考验，其NOMI应该会得到能力的提升。其它硬件方面，搭载的Cedar AQUILA天鹰座超感系统，ET9还拥有自研全球首颗5nm智驾芯片，可圈可点。当然，在车身安全上，其也下了功夫，多材料复合车身和创新空间力学设计，带来52600N·m/deg超强扭转刚度。行业首发高速爆胎安全控制，能够让ET9在170km/h超高速场景以及0.6g高速弯道中爆胎，都依旧能保持稳定可控。

性能上，ET9采用全域900V高压架构，拥有系统最高电压、峰值充电功率和车端峰值充电电流等三项全球第一。ET9整车综合功率520kW，搭载100度电池包，CLTC综合续航里程650km。驾控体验上，Sky Ride天行底盘突破了传统汽车底盘技术的局限，是全球首个将线控转向、后轮转向与全主动悬架三者合一的全线控智能底盘。另外，ET9是中国首款获工信部认证搭载线控转向技术的量产车型。

所以从技术和整个品质来看，ET9 算是做的比较到位。现在最大的挑战来自于市场。李斌说 ET9 的主要竞争对手不在国产豪车，显然其是要进入奔驰S、宝马7系、奥迪A8等车型的地盘。在现有的市场表现来看，BBA 确实显示出了疲态，ET9 选择在电动和智能化，技术领先性的切入点上进行争夺，应该会有一定机会。从行政这个切入点来看，对于高端的商务人士和老板，以及接待用车，在中国市场还是有相当受众的。但蔚来ET9首发版车型的999台已经全部售罄，订单量超出了公司的预期，也说明其品质是受到一定认可的。当然从整体上来说，ET9 也为蔚来的近200亿的研发投入做了重要的背书。后续要观察的是，蔚来什么时候愿意把一些ET9 的创新功能下放到后续其它车型上。

销量上，ET9 首发限量版有一定的附加值，也做了增配比如进口纯羊毛脚垫、专属后排腰靠及后排腿托枕等，想要长久受到市场青睐还需要市场后续来回答。ET9不会是蔚来拉动整体出货量的车型。因为现在帕拉梅拉的月销量是1300—1500台左右，迈巴赫1000多一点，而国产的高端车型在明年陆续上市应该也会拿走一部分。当然，李斌表示ET9肯定会比奥迪A8和宝马7系卖得多，这应该是产品带来的自信，比这两款车是要有优势。但ET9 想要在月销千台级别的细分领域一下走出稳定的千台每月业绩，恐怕还需要时间。当然，如果把高端车型卖好，对品牌的价值和财务利润是有帮助的。

欧洲市场的雷诺 5 E-Tech设计也较为小众

菲亚特 500e 也彰显了个性化设计

再来看下萤火虫，官方一直强调这是一款面向全球的车型，所以我们要多角度看待。当然最受争议的就是外观设计，尤其前脸三点式灯组饱受争议。先理性分析下，其实这种级别的小型车，在欧洲市场的用户更注重个性，年轻群体也想要自己的车与众不同。在欧洲市场热销的雷诺和菲亚特车型，也是有其小众设计的风格存在，并非迎合大众审美。而对于更侧重露营、派对、城市通勤等休闲场景的年轻群体来说，买这种车的决策通常是由一个人决定的，这时候的价值观表达就显得更为个性一点。而蔚来表示萤火虫在国内就只规划发布会提到的一款车型，在海外则会针对不同国家和地区扩展规格配置（1-2 款）。所以外观上来说，萤火虫估计更偏向于迎合海外用户，毕竟市场特性在那里。当然对于国内市场来说，这个外观设计是个比较冒险的举动。但效果图和实际真车感受以及多看几眼感受会大不相同，只能后期通过实际展厅的展示来消化用户的争议看法了。

萤火虫想要争夺用户，自然不能在品质上掉以轻心。这款车符合最新的中国欧洲新车安全评价双五星要求，加上前门双防撞梁、整车抗扭刚度达到了35,700N·m/deg，还有 9 个气囊（包括前排远端气囊×1、前后排侧气囊×4、侧气帘×2、主副驾气囊×2），所以在安全上有了底气。而这么小的车子，对于空间的设计和利用则充满了挑战，年轻人就喜欢折腾，运各种东西出去玩。萤火虫深知用户的需求，在前备箱里居然支持放水养鱼功能，不用了还能有排水口放水；前备箱还能放冰块，放入一些饮料去派对。另外，后排座椅放倒，再放上置物隔板，能形成一个1250L的超大纯平空间，可以放很多种玩耍的东西。

内饰方面，萤火虫这次透露的不多，但是对于车机的UI 界面做了一部分描述，完全扁平化、剪纸风格设计。此外，萤火虫将采用由地平线提供的智驾解决方案。为了适应不同国家和地区的需求，地平线提供了符合当地法规要求的智驾方案，确保产品在全球范围内都能顺利销售。这对于想要加速全球化进程的蔚来来说很重要。这里要提一下萤火虫的换电，因为是A 级车，萤火虫需要采用更小的电池包，这意味着无法与蔚来主品牌共享换电体系。李斌表示，未来可能与宁德时代在换电生态方面展开更多合作，所以萤火虫或许会是蔚来换电战略的一个新支点，至于会怎么变化还需要观察。

当然，国内的个性化迷你车型有一定的小众市场空间，抛开设计不谈，就这个细分市场的销售量，恐怕萤火虫会遭遇一定的出货压力。虽然按照之前的消息firefly萤火虫还将会提供BaaS方案，未来上市后购车成本会进一步降低。即便如此，电动MINI 今年也降过价，月销量也是小四位数的级别，奔驰smart 的月销量也仅在 3000 徘徊，都不算是高销量。所以说，精品小车这个小众类别的车，很难有较高的销量预期。当然，萤火虫是可以换电的纯电就，有其一定的卖点，但要市场做出高销量回应，恐怕比较难。

蔚来表示，全球小车市场有着近1000万辆的市场空间，仅欧洲就有400万辆份额，李斌表示，将与欧洲合作伙伴合作，在明年上半年在欧洲推出“萤火虫”品牌，蔚来将通过更简单的设计来加快欧洲换电站的建设。所以，从这个角度上来说，蔚来旗下第二品牌“乐道”还是会承担起国内走量的重任，长线来说萤火虫会是蔚来出海的关键走量车型。