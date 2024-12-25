2024即将过去，不知大家这一年里过得怎样？无论如何，这里都要特别感谢各位读者对本站的一路关注和支持。在这新旧交替之际，我们也邀请本站记者同事为大家带来了各自对2024的一些感悟和思考。新的一年在即，祝愿大家在每一天里都能精彩纷呈，万事顺遂。

本期作者：黄尘。动点科技中文记者，关注硬件、消费、AI领域动向。联系方式：[email protected]（邮箱），LechoVolvy（微信号）。

你会用哪个词语概括你所关注的行业领域在过去一年中的表现

“求变”。规模法则（Scaling Law）一直是AI领域发展的一个重要驱动因素，但随着模型规模的不断扩大，其带来的性能提升逐渐趋于平缓，同时面临算力、能耗和成本等方面的挑战。这促使AI研究者开始探索新的技术路径，以在受限的规模下实现更高的性能。

在规模法则受限的背景下，AI系统的推理能力成为新的关注点。通过优化算法和模型结构，AI系统能够在有限的资源下实现更高的推理精度和速度，从而满足更多实际应用场景的需求。

随着AI技术的不断成熟，其应用落地成为今年AI发展的重要趋势。各行业对AI技术的需求日益增长，推动了AI应用的快速普及和商业化进程。

端侧模型以其轻量化和本地化的优势，在物联网、边缘计算等领域取得了显著进展。这些模型能够在资源受限的环境中高效运行，提供所需的实时响应和数据隐私保护，为AI应用的落地提供了有力支持。

在硬件端，AI消费电子开始破圈，如AI PC、AI手机、AI眼镜、AI耳机等，这些产品不仅提升了用户体验，还为AI技术的落地提供了更多的应用场景。

今年期间，哪件行业动向/企业/产品最让你印象深刻，为什么

Sora，作为一款创新的AI视频生成技术产品，彰显了AI在视频创作领域的巨大潜能。它不仅支持从文字到视频、图片到视频以及视频到视频的转换，还配备了高效的剪辑工具，能够迅速产出高质量的视频内容。这一技术革新极大地简化了视频制作流程，降低了技术门槛。

然而，Sora及其同类视频生成工具所生成的逼真视频，可能会模糊真实世界与加工内容之间的界限，进而对人们的真实世界认知和判断产生影响。这在一定程度上增加了公众识别深度伪造视频的难度，使得甄别真实与伪造内容变得更加复杂。

在今年，你对AI的看法与之前相比有什么改观了么？

没有改变，反而更笃定了，AI很难取代大部分人力，而是成为实实在在的效率工具。在2024年，这一趋势愈发明显。随着AI技术的不断进步，它在各个领域的应用也愈发广泛。在医疗领域，AI辅助诊断系统提高了医生的工作效率，使得他们能够快速准确地诊断疾病；在教育领域，AI个性化教学系统为学生提供了更加精准的学习路径，帮助他们更有效地掌握知识；在制造领域，AI智能生产线则大幅提升了生产效率，降低了生产成本。

现阶段，AI幻觉仍然存在，有人类的协同，能保证在AI出现幻觉时能被及时发现，由此就可以追溯不足，从而规避风险。

今年你接触（主动使用或者被动接触）最多的AI工具/产品/服务是什么？为什么？

这一年，我较为频繁使用的AI工具是豆包和文心一言。生活问题我会请教豆包，因为豆包整体风格更活泼灵动，拟人化色彩浓；工作上的翻译、文字梳理和摘要，我更倾向于使用文心一言，其在这些方面比较准确练达。

基于23年的年末展望，在今年，基于你所关注的行业，有哪些是你意料之中的事情？

手机摄像头不再盲目增加传感器尺寸了。摆脱1英寸CMOS焦虑后，手机厂商们普遍更注重画质与焦段的平衡，并利用AI技术弥补硬件的不足，用更好的算法弥补画质、色彩和细节表现。这些都很值得继续优化。

同样，又有哪些是意料之外或者让你感到失望的

iPhone 16系列的相机控制键，承载的功能太多，学习成本高，实际上并不会更便于日常操作。

在2025年，你最不希望看到的行业表现/趋势/方向/产品是什么？

不希望手机再一味增大屏幕面积、摄像头和电池体积。日益向板砖看齐的手机，体验很差。

同在明年，你最看好的产品/企业/技术领域是什么？

我还是非常看好AI Agent的发展。OpenAI 正准备在明年一月推出一款代号为“Operator”的AI Agent产品，其可以自动执行各种复杂操作，包括编写代码、预订旅行、自动电商购物等。微软、谷歌等公司也在跟进智能体的发展。据机构预计，到2028年，中国AI代理市场规模将激增至8520亿元，年复合增长率高达72.7%。期待AI Agent在各个领域的应用落地。

One more question：科技为你的2024年生活带来改变了么？明年你会期待哪些变化？

没有太大变化。我倒是很希望手机电池能有更大突破，比如高密度电池，便于减小体积的同时提升手机续航。手机在视频化时代电池越来越不经用了，叠加AIGC的到来，续航更是亮红灯，所以电池的革新真的刻不容缓。