中国本土智驾发展带来车载激光雷达的良好生长土壤

随着新能源车的发展，智能驾驶技术也开始逐步普及，市场上做自动驾驶解决方案的厂商不少，有的车企也有自己的团队。另外，随着这两年智驾落地车型的增多，给了行业方案商极大的生长土壤。尤其是作为智能驾驶重要感知零部件的激光雷达，在自动驾驶领域发挥了重要作用。通俗来说，激光雷达就是起到一个眼睛看路的作用。随着时间的推移，无论是辅助驾驶还是自动驾驶，都已经成为用户选购新能源车考虑的重要功能。

想要把自动驾驶方案做好，就需要技术上的积累。而在技术上的沉淀，需要很多耐心，也考验专注度，需要立体的维度加以支撑。在中国本土市场，速腾聚创、禾赛科技、图达通等一批中国新创公司在这几年发展起来了。而RoboSense速腾聚创在这个领域则是默默耕耘多年，一步一个脚印，打下了坚实的基础。RoboSense速腾聚创在自动驾驶激光雷达(LiDAR)环境感知解决方案上获得了市场一定的认可，其围绕激光雷达(LiDAR)环境感知方案，在芯片、LiDAR传感器、感知软件等多个核心技术领域长时间创新与沉淀。

不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海。翻阅RoboSense速腾聚创的历史可以看到，其在 2014 年就进入这个领域，然后经过多轮的融资，产品也一步步扎实迭代，在激光雷达、感知软件上不断研发，积累了很多人才和技术，打下了坚实的基础。上市前，率先实现MEMS芯片、数字化SPAD-SoC芯片等技术量产，在港交所上市之后，继续专注于技术上的探索，推出了M2 新一代中长距激光雷达、M3 超长距激光雷达，MX 超薄中长距激光雷达产品，其中，MX发布即获得3个定点，首个定点项目将于2025年上半年实现大规模量产。随着后续M3、MX的量产上车，连续性的产品升级迭代也满足了车企的需求。

另外，技术的发展也需要在一些基础保障上舍得投入。RoboSense速腾聚创打造了一个车载实验室来夯实基础，这个实验室的设备设施全面、测试体系完善、测试技术领先，是激光雷达行业标杆实验室，也是激光雷达企业中唯一获得CNAS认可的车载激光雷达实验室。这个实验室成为了速腾聚创的帮手，从产品设计的测试验证，到量产体系的打磨构建到应用，都起到了一个重要的支点作用。

当然，在众多自动驾驶解决方案中，RoboSense通过几年的稳健积累，在芯片领域也维持了高性能、高可靠性、高可延展性等优势。截至11月29日，该公司已成功获得28家汽车整车厂及一级供应商的92款车型的量产定点订单。据统计在《财富》世界 500 强榜单全球收入最高的 10 家国际汽车厂商中，有 8 家汽车厂商或其合资合作伙伴已经与速腾聚创达成了量产定点合作关系。，覆盖了自主品牌，合资品牌，国际品牌等。

中国企业通过竞争上车实现了对海外竞品的反超

根据机构S&P Global Mobility标普全球汽车披露的最新数据，2023年，随着ADAS和Robotaxi在中国市场迅速渗透，中国企业激光雷达销量占全球销量比例已超过80%。全球已有的77款搭载激光雷达上市车型中的67款使用中国厂商产品，占比高达87.0%。而国外供应商则在这个过程中陷入了被动的局面，当然在性价比上也无法和中国本土抗衡。通过观察，你不难发现RoboSense落地合作了一些比较好的车型推向市场。在国内具体包括以下代表车型：极氪全系搭载M系列激光雷达；广汽埃安全系搭载M系列激光雷达；小鹏P7i 和小鹏G9均在其车前大灯两侧各搭载1颗M系列激光雷达，实现高精度感知下的智驾安全体验；路特斯ELETRE 则采用可伸缩隐藏的方式，分别在其两侧前轮毂上方搭载1颗M系列激光雷达，实现双向感知守护。星纪元STERRA ES于车顶瞭望塔搭载1颗M系列激光雷达，可以有效越过遮挡，实现超远距感知探测。当然，这些车型在这几年都在各自细分领域有着不错的口碑。这些动作说明了一个硬道理，方案再好也要落到车子上。

在出海部分非常亮眼。在L3/L3+领域，RoboSense 刚新增了一家全球领先的国际主机厂与一家中外合资品牌定点。同时，在L4级别自动驾驶上，集团与某海外出行平台，以及领先自动驾驶公司小马智行等领先L4+自动驾驶公司达成量产定点合作。具体来说，Lucid 就是海外一个重要的客户。这里还可以特别提到RoboSense2022年在北美设置的总部，将充分融合密歇根州在汽车及零部件制造领域的产业优势，逐步深入美国本土汽车产业生态结构，面向激光雷达的本土化制造和规模化应用，着力构建多维度、多层次的国际化市场战略和合作生态。所以，本土市场做好了，为海外市场开拓疆土打下基础。

AI 将会加速智驾技术发展，机器人领域新篇章待谱写

我们知道未来随着AI 的发展，在自动驾驶领域，肯定会发挥更加重要的作用。对于行业来说，无论是消费级的汽车产品，还是在一些垂直领域的特殊行业应用产品，都将在 AI 的帮助下受益。这就给自动驾驶领域的上下游公司提出了更高的要求，就是要及时拥抱 AI。以RoboSense速腾聚创为例，其产品广泛应用于自动驾驶和辅助驾驶领域的乘用车和商用车，其中包括无人物流车、人形机器人、四足机器人、服务机器人、庭院机器人、RoboTaxi、智慧交通新基建等细分领域。AI 技术的进步，加上基础数据的不断收集累积和处理，通过激光雷达硬件、AI与芯片三大核心技术闭环，可以为行业提供更优秀AI解决方案。

从行业观察来看，机器人领域目前的增速展现了与汽车行业类似的爆发式发展，未来将持续保持强劲的增长态势。RoboSense速腾聚创CEO邱纯潮对动点科技表示，公司正借助在汽车领域取得的平台、规模与技术优势，为AI机器人时代提供核心增量部件及解决方案，在机器人等领域持续开拓更大的市场空间。

邱纯潮表示，“自动驾驶领域积累的经验和技术，获取到的 AI 底层基座，将成为速腾聚创在AI 机器人领域继续发挥引领作用。”那么技术具体是怎么延续呢？邱纯潮指出，E平台产品按照车规级可靠性标准设计，“不但可以当作汽车的补盲激光雷达，也可作为机器人与无人机的主雷达。另外，其在车上用的保障驾驶安全的扫描技术，也能帮助机器人实现精准的建图、定位与导航，从而实现更灵巧智能的自主运动。”从这个角度理解，可谓是一脉相承。

产品技术落地非常重要，这关系到未来的商业化推进速度。邱纯潮同时还提到，截至三季度末，公司在机器人领域上的合作伙伴已经由2400家突破至2600家。他还特别明确地向动点科技表述了公司的方向：“速腾聚创从成立之初，就把自己定义为一家AI驱动的机器人公司，成为全球领先的激光雷达公司只是速腾聚创实现目标的第一步”，当然这也是速腾聚创的发展战略。从另一个角度理解，也说明机器人行业孕育着极大的机会。

在被问到速腾聚创在机器人领域的研发投入及成果时，邱纯潮还表示：“基于机器人我们已经做了认真的思考剖析，研发领域覆盖了视觉、触觉、电机以及执行单元等关键模块，我们刚刚实现了行业领先的自研三维力传感器技术的灵巧手研究成果。当然，我们依然会保持在汽车领域的优势，就是在技术领先和成本控制上寻找平衡，帮助行业加速进入 AI 机器人新时代”。

总结：

中国新能源汽车销量已经连续8年位居全球第一，中国本土的自动驾驶和辅助驾驶技术不断得到提升，当然竞争也进入白热化阶段，脚踏实地才能稳住市场。行业也在寻找下一个热点，机器人无疑成为下一个技术篇章中最值得书写的那个部分。激光雷达可以帮助汽车变成自动驾驶的“机器人”，给不同的形态的机器人，无论是人形的，四足的，天上飞的，可以看见，能思考的多种“眼睛”，将更具市场广阔性。可以想象，后面依然是群雄割据的竞争时代，无论是汽车厂商，第三方厂商，独立创新公司，都已经在机器人上布局，谁能取得优势地位，市场会给出答案。