日前，全球营销衡量与体验管理平台 AppsFlyer 发布了《2025 中国 App 出海驱动力前瞻报告》。报告全面分析了中国移动出海应用过去两年在全球市场中的表现，并深度解读了中国应用出海的趋势、挑战与机会。

报告称，随着全球移动互联网市场的快速发展，中国应用出海已成为行业重要趋势。根据 AppsFlyer 的最新数据显示，2024 年 Q1-Q3 中国出海应用的整体安装量较 2023 年同期增长了 11%。在具体平台表现上，Android 平台安装量增长达到 12%，明显优于 iOS 平台的 1%。从细分市场来看，非游戏市场安装量增长高达 19%，成为推动整体增长的主要动力，而游戏市场与去年同期表现持平。

出海应用从游戏类单一主导逐渐向多元化发展

尽管游戏类应用的市场份额从 2021 年的 70.81% 下降至 2024 年的 55.22%，仍是市场主力，但其增速放缓，显示市场趋于成熟，亟需通过创新玩法、跨平台开发及深度本地化维持竞争力。

同时，金融类应用表现抢眼，从 2021 年的 7.41% 增长至 2024 年的 16.22%，实现翻倍增长，反映出全球对金融科技需求的快速上升。社交媒体和工具类应用分别增长至 5.91% 和 4.53%，表明用户对互动和效率需求的稳定提升。

泛娱乐类应用从 3.23% 增长至 5.39%，展现出娱乐内容的持续吸引力。健康与健身类应用虽份额较小，但从 0.75% 增至 1.87%，增速显著，显示疫情后健康需求的提升。

相比之下，购物类应用份额从 2.14% 降至 1.69%，竞争压力较大，照片与视频类应用则因短视频等新兴业态冲击而份额持续下降。

总体来看，未来企业应重点关注金融、健康等高增长领域，同时通过创新和本地化策略在多元化市场中寻找新的突破点。

中国出海品牌“降本增效”走在全球前列，表现亮眼

根据 AppsFlyer 的最新数据显示，中国出海应用的广告花费在 2024 年第三季度相较于第一季度，下降 32%，但总安装量却上涨 6%，显示出中国企业通过精准投放和高效运营实现了“低成本高增长”。

与之相对，全球市场的广告花费同期上涨，而总安装量却出现下滑，尤其在 2024 年 Q2 至 Q3 期间表现尤为明显，反映出广告竞争加剧、用户获取成本上升和市场趋于饱和的现象。

中国企业通过精细化运营、本地化策略和高质量产品吸引用户，在全球竞争中展现出更高的效率和竞争力。这一对比表明，广告投放与用户增长之间的平衡是关键，而数据驱动和用户行为分析将成为未来竞争的核心。

“在全球经济充满不确定性、预算普遍缩紧的大环境下，中国的出海品牌整体表现依旧十分出色。中国的出海品牌不仅在产品和技术上不断创新，更在提高效率方面走在了全球前列。”AppsFlyer 大中华区总经理王玮博士表示，“中国品牌的出海已经不再是成本驱动，而是价值驱动，我们的企业在追求增长的同时，也在不断提升全球竞争力。相信未来，我们可以继续创造更令人瞩目的成绩。”

游戏轻量化蔚然成风，短剧出海热度不减

中国手游出海的主要变现方式在过去五个季度呈现出显著的变化趋势。首先，混合变现模式呈现持续增长趋势，从 2023 年 Q3 的 25% 增加至 2024 年 Q3 的 29%。这表明越来越多的手游开发者选择通过广告收入（IAA）和应用内付费（IAP）相结合的方式来获取收益。

这种模式非常适合轻量化游戏，因为它们通常具有简单的玩法和较低的玩家付费门槛，能够平衡广告收入与玩家部分付费需求之间的关系。

未来，随着行业对轻量化和融合创新方向的持续探索，低成本开发和广泛用户覆盖成为关键。轻量化游戏开发成本较低，吸引了更多开发者采用 IAA 模式直接变现，同时也能通过碎片化时间利用和激励广告的形式提升广告收入。这与轻量化游戏的设计目标高度契合。

值得注意的是，中国出海短剧应用的安装总量在过去一年中实现了显著的飞跃。在过去五个季度中，整体增幅达到约 10.75 倍，表现出强劲的市场潜力。

这一增长得益于全球短视频文化的持续流行、优质内容供给、本地化策略的成功、高效的算法推荐，以及新兴市场的崛起。未来，随着内容生态的完善、商业化模式的多样化、技术创新的推动以及跨界融合的发展，短剧应用将进一步释放市场价值，成为全球数字娱乐市场中的重要力量。