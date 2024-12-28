2024即将过去，不知大家这一年里过得怎样？无论如何，这里都要特别感谢各位读者对本站的一路关注和支持。在这新旧交替之际，我们也邀请本站记者同事为大家带来了各自对2024的一些感悟和思考。新的一年在即，祝愿大家在每一天里都能精彩纷呈，万事顺遂。

本期作者：icebin，动点科技中文记者，关注可持续发展、新能源汽车、物联网、AR/VR等领域动向。联系方式：[email protected]， icebin_china（微信号）。

你会用哪个词语概括你所关注的行业领域在过去一年中的表现？

在新能源汽车行业，过去的一年最关键的词是：迅猛。为什么用这个词，因为在过去的一年中国的汽车市场迎来了品牌百花齐放，车型万马奔腾，销量极度沸腾的一年。产业的发展非常迅猛，日新月异。

今年期间，哪件行业动向/企业/产品最让你印象深刻，为什么？

今年，最让我印象深刻的是特斯拉的Cybercab，因为这个产品的出现有其相当重要的正态拉动效应。在整个汽车行业，大家都知道Robotaxi 遇到了一定的瓶颈，很多观察者甚至觉得在这个领域的推进比较困难，尤其是在行业应用转向消费者的过程中，如何让更多的普罗大众接受这样的技术，是个很大的挑战。

而Cybercab 的出现有望扭转行业的悲观情绪。Cybercab没有方向盘和踏板，出行成本大幅度降低，总成本低于3万美元，将于2026年投产，面向公众出售。预计特斯拉明年将在德克萨斯州和加利福尼亚州启动无人监督的完全自动驾驶（FSD）功能；搭载FSD的Robotaxi比人类驾驶安全10倍左右。如果这个豪言壮语是其它公司做出，可能会让人怀疑，但是特斯拉是革命人类交通的践行者，而且非常专注，所以让人对自动驾驶出行的未来又有了足够的信心。

在今年，你对AI的看法与之前相比有什么改观了么？

科技给 2024年带来了显著的 AI 冲击波，各行各业都在利用 AI重新塑造运营逻辑。AI 在今年来说，和之前相比，有了更多的落地应用。如果说之前大家说AI 还停留在概念上，今年则更多的产品和应用走入了普通用户的手机上，电脑上，各种应用可以更加直观的感受到。首先是手机端，各大智能手机厂商都把 AI 加入到系统中来，很多应用都可以通过语音来唤醒使用。电脑也进入了 AI助手的新场景，无论是PC还是MAC，都在今年携手进入人工智能新时代。

今年你接触（主动使用或者被动接触）最多的AI工具/产品/服务是什么？为什么？

今年接触最多的AI应用是 Midjourny，当然这是在年初 AI 进展的比较早阶段。这款软件的绘画能力在最初没有其他大模型出现之前，有着一骑绝尘的使用表现。在这个应用中，你可以选择多种模式进行创作，最初使用的时候比较惊叹于它对动漫风格，游戏风格和一些电影场景的渲染。心里感叹，如果这个 AI 技术如果应用得当，那么游戏行业以及电影行业，平面设计行业会受到比较大的影响，先不说能不能实际应用，至少在设计灵感上有相当大的启发。随后，我们看到更多的 AI 迭代出现，文生图，文生视频的大模型如雨后春笋般出现。

基于24年的年末展望，在今年，基于你所关注的行业，有哪些是你意料之中的事情？

意料之内的事情是比亚迪会夺得国内车企的销量榜首位置。比亚迪经过耕耘，其工程师文化带来对产品的仔细思考和打磨，在销售端换来了回报。截至2024年11月，比亚迪的累计销量已经突破了425万辆，单月销量多次超过50万辆。2024年10月，比亚迪单月销量达到50.3万辆，创下了全球新纪录‌。此外，比亚迪在全球市场的表现也非常亮眼，现在排名全球第三，仅次于丰田和大众‌。按照这个趋势下去，比亚迪将会在明年带来更稳健的表现。

同样，又有哪些是意料之外或者让你感到失望的？

意料之外的事情是哪吒汽车看起来就要倒下去，但却在调整后复工。哪吒重生的希望寄托在海外业务上，目前海外业务覆盖了 40 多个国家和地区，海外收入占比不少。在出海这个赛道上，哪吒可以稍微避开国内竞争激烈的环境，已逐渐启动小批量复产，上百台海外订单已下线拟发运。此外，据哪吒汽车官方，在刚刚结束的泰国国际车展中，哪吒汽车海外收到逾2000份订单。当然，未来哪吒汽车想要生存下去还需要接受更加严酷的考验。

感到失望的事情就是极越汽车的火速倒下，无人搀扶，一个品牌的倒下对于行业来说是一个警醒。当然在新竞争形势下打造一家汽车品牌可谓是难上加难，只是极越的倒下混杂着许多，也让同行感受颇多。我们可以从这个案例中学到很多知识，在品牌从 0到 1 的过程中一定要踏实稳重，才能走到最后。

在2025年，你最不希望看到的行业表现/趋势/方向/产品是什么？

新的一年，当然不希望看到明年中国的汽车行业价格战以一种不理性的方式继续，导致更多的企业倒下。价格战要从多维度理解，如果是在可持续的情况下，在保障产品质量，服务品质，用户同时也能有放心产品开，随着生产率的提高和保有量的提升，用户购买成本下降，那这个价格战是有意义的，是正向的。

最怕的是中国的汽车市场进入到一个恶性的价格战局面中：一个是对上游产业链希望降成本，然后生产线上的工人高强度劳动，产品售后服务品质受到影响，大家为了争夺市场份额，恶性竞争。这样就会造成一个多输的局面，消费者买到的产品有可能耐久性，耐用性受到影响，企业的上下游也没有利润，有的汽车企业就会在这过程中倒下。

反之，如果是正向的竞争导致的产业整合，那是最好的事情。

同在明年，你最看好的产品/企业/技术领域是什么？

明年，人形机器人，具身机器人产业将迎来一个发展元年。实际上这个趋势从今年就可以看出一些苗头，很多汽车企业也开始进入到机器人行业中来，而更多的创新公司也在机器人领域布局。人形机器人得到了极大的推动，比起以前关节更加复杂，手部动作更加细腻，整体的行进运动也比较到位。再加上 AI 的融合，明年会迎来一个较大的机器人发展年，很多应用场景会出现。

另外，在明年，基于眼镜形态的XR 产品设备也会进入到一个爆发期。随着谷歌带来全新的 Android XR 平台，各个硬件厂商已经卯足了干劲，还有第三方设备厂商也在跃跃欲试。在这个领域还有一个催化剂就是 AI 技术的成熟，更多更好用的大模型可以通过人机对话的形式和消费者产生互动，这就大大丰富了使用的场景。

One more question：科技为你的2024年生活带来改变了么？明年你会期待哪些变化与不变。

生活上最直接的感知是新鲜空气增多。还有一个变化是城市的空气，随着新能源车的增多，城市道路的尾气排放减少，蓝天白云天气增多。明年期待AI在医疗医药领域获得更好的突破和进展，为人类的健康带来更多直接的获利。