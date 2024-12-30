2024即将过去，不知大家这一年里过得怎样？无论如何，这里都要特别感谢各位读者对本站的一路关注和支持。在这新旧交替之际，我们也邀请本站记者同事为大家带来了各自对2024的一些感悟和思考。新的一年在即，祝愿大家在每一天里都能精彩纷呈，万事顺遂。

本期作者：井爽，动点科技英文记者，关注互联网、电商、消费、AI等领域动向。联系方式：[email protected]（邮箱），Js_xoxo（微信号）。

你会用哪个词语概括你所关注的行业领域在过去一年中的表现

暗流涌动

今年期间，哪件行业动向/企业/产品最让你印象深刻，为什么

小红书，终于盈利了

字节，看看下一步怎么走

产品：豆包视觉理解模型，虽然自己没用过但是看了一些评论，感觉可以在很多领域运用。

在今年，你对AI的看法与之前相比有什么改观了么？

与2023年比没有太大的改观。可能是2023年过于变革了，今年在去年的基础上稳步发展。但是今年对数据安全的担忧更深了。

今年你接触（主动使用或者被动接触）最多的AI工具/产品/服务是什么？为什么？

依然是ChatGPT，Kimi是不错的备选。

我对AI的需求主要还是文字创作，不论中文还是英文ChatGPT的逻辑和措辞能力还是比其他AI产品更可靠一些。

基于23年的年末展望，在今年，基于你所关注的行业，有哪些是你意料之中的事情。同样，又有哪些是意料之外或者让你感到失望的？

这个产品在不需要征得图片授权的情况下就生成亲吻视频，在某种意义上违背了性同意，侵犯了人权。希望2025年针对AI的制度规则能完善起来。

预料之内并感到失望：TikTok禁令

在2025年，你最不希望看到的行业表现/趋势/方向/产品是什么？

同上题，预感有关AI的网络安全和道德方面的问题会在今后更明显地逐渐浮现出来；以及不希望公司与公司国家与国家之间更保守更垄断，但是应该已经是无法挽回的趋势

同在明年，你最看好的产品/企业/技术领域是什么？

企业：月之暗面，感觉他们是有能力的团队只是缺乏运营经验

不算看好但是比较期待的技术：AIGC生成的电影短片

One more question：科技为你的2024年生活带来改变了么？明年你会期待哪些变化与不变

改变是更加依赖AI了。明年期待AI更落地到应用上。