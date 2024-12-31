2024即将过去，不知大家这一年里过得怎样？无论如何，这里都要特别感谢各位读者对本站的一路关注和支持。在这新旧交替之际，我们也邀请本站记者同事为大家带来了各自对2024的一些感悟和思考。新的一年在即，祝愿大家在每一天里都能精彩纷呈，万事顺遂。

本期作者：Jill Shen，动点科技英文记者，关注电动汽车、自动驾驶、移动出行领域动向。联系方式：[email protected]（邮箱），jillsys1026（微信号）。

你会用哪个词语概括你所关注的行业领域在过去一年中的表现

突破。2024年，中国新能源汽车市场发展红火，竞争激烈。虽然纯电动车受欢迎程度有所下降，插电混动和增程车日渐成为主流，总体而言，前11个月市场仍然维持双位数增长，同时新能源乘用车渗透率已经连续5个月超过50%。尽管主要传统燃油车强国在发展电动车方面面临短期阻力，电动化转型势头在中国这一全球最大的汽车市场已然不可逆转。

今年期间，哪件行业动向/企业/产品最让你印象深刻，为什么

中国汽车加速出海成为共识，车企发布会邀请大批外媒成为普遍现象。具体而言，车企的出海市场战略日益精细化、本地化，如发掘一些中文能力突出、在海外社媒平台有一定影响力的外国网红，邀请他们参与试驾或是拍摄宣传片，这一举措无疑能帮助企业在海外当地市场打开知名度，同时也有助于在国内市场建立国际化的形象。

在今年，你对AI的看法与之前相比有什么改观了么？

智能驾驶可以说是人工智能在汽车领域的最大应用。非常高兴看到过去一年智驾已经成为越来越多中国消费者购车的重要因素之一，高速和城市NOA等高阶智能辅助驾驶功能的装车率也稳步向上。应该可以说在单车智能这一赛道上，中美两国正在成为行业的引领者和标准的制定者。但是，也要冷静地认识到，当前大部分的量产车智驾功能仍然仅停留在能用、远非好用，如何提升智驾系统对于复杂场景和极端情况的处理能力，仍然会是很长一段时间内车企和智驾公司们需要面对的挑战。

今年你接触（主动使用或者被动接触）最多的AI工具/产品/服务是什么？为什么？

智能化的座舱功能。比如让车载语音助手打开车窗、播放音乐等。

基于23年的年末展望，在今年，基于你所关注的行业，有哪些是你意料之中的事情

价格战的愈演愈烈。年初以来，受宏观环境的影响，市场整体消费动力不足，同时充电补能设施在我国低线城市及偏远地区仍未普及，种种原因导致纯电动车增速放缓。同时，在燃油车和插混车等领域也存在车型众多、同质化竞争较为严重的情况。因此，过去一年车企纷纷持续推出各类降价促销活动。展望明年，价格战的势头未有消减的态势，激烈的市场竞争仍将持续一段时间。

同样，又有哪些是意料之外或者让你感到失望的

中欧在关税谈判上未能达成一致，并且欧盟对中国车企区别对待，具体的加征税点差异较大，上至上汽的38.1%，下至比亚迪的17.4%，这种“看人下菜碟”的做法在不少业内专家看来是未曾预料或是闻所未闻的。

在2025年，你最不希望看到的行业表现/趋势/方向/产品是什么？

新能源市场恶性竞争加剧，车企和供应商为了降本偷工减料，牺牲产品质量，那样消费者无疑将是最大的受害者。

同在明年，你最看好的产品/企业/技术领域是什么？

希望中国的智驾行业能越来越好，早日走出国门，走向世界。

One more question：科技为你的2024年生活带来改变了么？明年你会期待哪些变化与不变

在小红书的辅助下学会了做饭，希望明年能继续用好这一平台。