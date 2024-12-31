CIMB Securities在近期的一份报告中指出，得益于人工智能基础设施投资等因素的推动，马来西亚科技行业有望在明年迎来复苏局面。

报告称，2025年至2026年期间，马来西亚科技行业的收入预计将会实现25%的平均增长。作为对比，该数字在24年时为2%。

作为背景，近段时间以来，包括微软、谷歌、字节跳动、甲骨文在内，已有多家科技巨头宣布了在马来西亚进行数据中心及人工智能领域方面的投资，承诺投资总额超百亿美元。

而从更大的层面来看，随着全球半导体市场的复苏，世界贸易半导体统计组织（WSTS）也在近期将年全球半导体行业的24年销售额同比增长幅度从16%上调至19%。不过，就25年而言，该数字的增长预期也被从12.5%下调至11.2%。

此外，国际半导体设备与材料组织（SEMI）也进一步指出，由于人工智能训练和推理对更快的处理器和内存存储的需求不断提升，全球半导体设备市场将在24年增长17%，并在25年进一步增长15%。

伴随着这一趋势，Philip Capital认为，科技行业或已达到触底阶段，其未来盈利有望迎来逐步复苏——Philip Capital预测，随着半导体周期的转变，该行业的盈利将同比增长69.5%。

值得一提的是，不久前，调研机构Kenanga Research曾在另一份报告中指出，得益于数据中心和智能手机行业正在进入更加积极的增长阶段，马来西亚科技行业正在展现出一片值得让外界乐观的前景。

其中，Kenanga Research表示，接下来，马来西亚的数据中心行业将实现大幅增长，其IT容量将从500MW增加到3000MW以上。另一方面，随着智能手机更换周期以及生成AI智能手机的不断推动，马来西亚科技行业也有网从中得到积极推动。