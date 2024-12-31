小鹏汽车董事长兼 CEO 何小鹏今日发布 2025 开年内部信，他全面总结了小鹏 2024 年在产品技术、市场营销、组织管理、工作流程等方面取得的进展。

何小鹏称，未来 10 年是 AI 的时代，AI 的发展浪潮趋势会比移动互联网更大、持续时间更长。没有人能打败趋势，AI 也会具有很强的先发优势。他重申 “小鹏要成为全球领先 AI 汽车公司” 的目标。

小鹏的 AI 技术投入主要体现在智能驾驶方面。2022 年 4 月，小鹏开始 “端到端” AI 化的研发，并在今年 5 月上线智能驾驶 “端到端” 方案。2024 年，小鹏以智能驾驶为核心的 AI 研发费用达 35 亿元。从 P7+ 开始，小鹏未来的车型将标配高阶智驾硬件，软件不收费、不订阅。

产品节奏上，小鹏计划在 2025 年每个季度都有全新或改款车型上市。未来 3 年，小鹏在产品上的核心策略是：做精、做少，做差异，做全球。

在内部信中，何小鹏称，极致的成本控制及配置的同质化，会引发更激烈的竞争，价格战甚至会从明年 1 月开始点燃。2025 年至 2027 年是汽车行业的淘汰赛阶段。人才厚度是竞赛的关键。何小鹏称，希望曾经因为各种原因离开小鹏的员工重新加入小鹏。明年，小鹏计划招聘员工超过 6000 人。

来源：晚点Auto