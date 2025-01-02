2024 年对于无线耳机来说是是非常好的一年。每家科技巨头都在全力以赴。苹果的 AirPods Pro、三星的 Galaxy Buds 3 Pro 和 Google 的 Pixel Buds Pro 2 各有出彩之处，这些产品提供的功能相近。根据优势来区分，三星的新语音控制非常方便，Google 在舒适度上胜出，而苹果新的听力健康功能真正提升了我们对消费级耳机的期望。但在日用性方面，它们相差无几。

至于头戴式耳机，Sonos 今年推出了传闻已久的 Ace 耳机。其主打功能是 TV Audio Swap，即能够从 Sonos 音箱接收音频进行私人聆听——这是品牌在竞争激烈的市场中试图找到独特卖点的一个好例子，而苹果、三星和 Google 则专注于各自生态系统内的互动。

2024 年的无线耳机市场再次印证了这一点，你无需花大价钱就能找到性价比高的产品。苹果将其主动降噪功能引入了更便宜的 AirPods 4。Nothing Ear 和价格亲民的 Ear (a) 再次证明了它可以与老牌耳机制造商竞争——并且在设计上超越了许多对手。在设计风格上，很难在 Ear (a) 的亮黄色和 Beats 的糖果红 Solo Buds 之间做出选择，而 Nothing 在性价比上超越了苹果。

2024 年，我们还见证了 Jabra 退出消费级耳机市场。该公司多年来一直在生产 AirPods 和其他早期真无线耳机的优质替代品，但 Jabra 失去了动力，未能凭借最新的 Elite 耳机脱颖而出。尽管 Elite 10 Gen 2 在各方面都表现出色，但当它们代表了一条产品线的终结时，确实很难做推荐。

至于品类的发展方向，耳机正迅速演变为功能远超音频消费的设备。苹果的 AirPods Pro 2 现在提供了一套强大的听力健康功能：你可以将其作为听力保护设备，进行听力损失测试，或者将耳机作为临床级的非处方助听器来使用。预计我们会看到其他行业巨头如索尼、三星和 Google，在未来的耳机中引入类似的功能——也许今年就能看到。

健身追踪是耳机将继续提供新优势的另一个领域。心率监测正变得相对普遍，预计 2025 年初发布的新一代 Powerbeats Pro 将包括这一实用功能。

至于新的一年，索尼广受欢迎的 1000X 系列预计将进行更新。1000XM6 耳塞（和头戴式耳机）似乎是 2025 年的必然之选。我认为苹果的下一代 AirPods Pro 也是如此。据报道，苹果将在 2025 年内发布重新设计的第三代产品。另一方面，鉴于三星和 Google 在过去半年内都发布了新机型，我并不指望他们在不久的将来会有太多动作。

对于各位发烧友来说，2025 年可能会看到更多能够无线传输无损音频的耳机推出，因为高通的最先进芯片会开始在各品牌的新品中普及——可能包括森海塞尔、BOSE 等。至于其他功能，我很好奇耳机制造商将在多大程度上利用 AI 聊天机器人。Google 的 Pixel Buds Pro 可以让你与 Gemini Live 进行完整的对话；豆包的 Ola Friend AI 耳机可以变身为你的随身百事通。其他品牌是否会寻求通过不同的 AI 平台提供类似的体验呢？

新的一年肯定会在起始就非常繁忙，预计在 CES 2025 上就会有数个品牌的耳机和耳塞亮相。希望其中会有真正的惊喜。