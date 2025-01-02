2024 年对于无线耳机来说是是非常好的一年。每家科技巨头都在全力以赴。苹果的 AirPods Pro、三星的 Galaxy Buds 3 Pro 和 Google 的 Pixel Buds Pro 2 各有出彩之处，这些产品提供的功能相近。根据优势来区分，三星的新语音控制非常方便，Google 在舒适度上胜出，而苹果新的听力健康功能真正提升了我们对消费级耳机的期望。但在日用性方面，它们相差无几。

至于头戴式耳机，Sonos 今年推出了传闻已久的 Ace 耳机。其主打功能是 TV Audio Swap，即能够从 Sonos 音箱接收音频进行私人聆听——这是品牌在竞争激烈的市场中试图找到独特卖点的一个好例子，而苹果、三星和 Google 则专注于各自生态系统内的互动。

Sonos Ace ｜图 by 动点科技

2024 年的无线耳机市场再次印证了这一点，你无需花大价钱就能找到性价比高的产品。苹果将其主动降噪功能引入了更便宜的 AirPods 4。Nothing Ear 和价格亲民的 Ear (a) 再次证明了它可以与老牌耳机制造商竞争——并且在设计上超越了许多对手。在设计风格上，很难在 Ear (a) 的亮黄色和 Beats 的糖果红 Solo Buds 之间做出选择，而 Nothing 在性价比上超越了苹果。

nothing ear (a)｜这造型这颜色你能不心动？

2024 年，我们还见证了 Jabra 退出消费级耳机市场。该公司多年来一直在生产 AirPods 和其他早期真无线耳机的优质替代品，但 Jabra 失去了动力，未能凭借最新的 Elite 耳机脱颖而出。尽管 Elite 10 Gen 2 在各方面都表现出色，但当它们代表了一条产品线的终结时，确实很难做推荐。

至于品类的发展方向，耳机正迅速演变为功能远超音频消费的设备。苹果的 AirPods Pro 2 现在提供了一套强大的听力健康功能：你可以将其作为听力保护设备，进行听力损失测试，或者将耳机作为临床级的非处方助听器来使用。预计我们会看到其他行业巨头如索尼、三星和 Google，在未来的耳机中引入类似的功能——也许今年就能看到。

健身追踪是耳机将继续提供新优势的另一个领域。心率监测正变得相对普遍，预计 2025 年初发布的新一代 Powerbeats Pro 将包括这一实用功能。

至于新的一年，索尼广受欢迎的 1000X 系列预计将进行更新。1000XM6 耳塞（和头戴式耳机）似乎是 2025 年的必然之选。我认为苹果的下一代 AirPods Pro 也是如此。据报道，苹果将在 2025 年内发布重新设计的第三代产品。另一方面，鉴于三星和 Google 在过去半年内都发布了新机型，我并不指望他们在不久的将来会有太多动作。

对于各位发烧友来说，2025 年可能会看到更多能够无线传输无损音频的耳机推出，因为高通的最先进芯片会开始在各品牌的新品中普及——可能包括森海塞尔、BOSE 等。至于其他功能，我很好奇耳机制造商将在多大程度上利用 AI 聊天机器人。Google  的 Pixel Buds Pro 可以让你与 Gemini Live 进行完整的对话；豆包的 Ola Friend AI 耳机可以变身为你的随身百事通。其他品牌是否会寻求通过不同的 AI 平台提供类似的体验呢？

新的一年肯定会在起始就非常繁忙，预计在 CES 2025 上就会有数个品牌的耳机和耳塞亮相。希望其中会有真正的惊喜。

无线耳机