理想汽车最近推出了其 AI 助手“理想同学”的独立 App，该产品由理想汽车自研大模型Mind GPT 驱动。

通过这款 App，你可以向它问问题，也可以使用其主打的视频识物功能解答疑惑。

进入 App 后会直接进入主要的交流功能页面，支持知识问答、英文翻译等。向右滑会进入“历史会话”页面。

在进行 AI 问答时，系统默认会开启搜索界面的动态效果，即 Mind GPT 的思考过程动画效果，可以在设定里关闭。个人觉得这动画效果体验一两次就差不多了，每次都显示出来有些影响体验。

点击主页面左下方的摄像机按钮，就能开启理想同学 App 的视觉感知能力，可向其询问预览框内的物品内容信息，支持实时画面询问和拍摄询问。此功能页面最下方显示，其回复内容由人工智能 Mind GPT-3o 生成。

我试着问它几个物品的问题，其中有关海苔的回答准确且令人满意；但理想同学对案例中玩偶手办的识别能力较差，直接给出了错误结果。其实这手办是豆猫阿白哥斯拉，手里拿的是半透明纸飞机。

有关常规文字 AI 问答体验，我觉得理想同学的表现中规中矩。它提供的答案相对简洁、有条理，属于高效率那一派，即最优先给出关键信息，而不是在给出你想要的结果后，还会给出相关的建议内容。

总的来说，理想同学 App 主打的视觉识别功能可以提供不少尝鲜乐趣，而且如果你没有买理想的车也能用，且不受理想的生态绑定。就当作它是一款独立的 AI 助理 App 来用就行。

但关键在于识别。识别正确了，再利用大模型能力，即可顺利、流畅给出符合预期的答案。

所以说理想同学 App 的视觉识别能力还需要下点功夫。

不管怎么说，遇到不知道的物件，或者想立马解答面前的问题，用这类具有视觉识别的 AI 助理，是一种不错的体验。还是那句话，关键要先识别无误。不知道其他 AI 助理产品会不会跟进。

以防你很感兴趣，理想汽车产品线负责人 @ 老汤哥Tango 此前发布了两条视频，分享了测试版理想同学 App 的部分功能情况，可以点击跳转查看。（视频 1｜视频 2）