经过十多年的努力，微软和高通终于在 2024 年推出了 Copilot + PC。这些新笔记本电脑具有出色的电池续航与性能——困扰Windows on Arm（也称作“Windows ARM ”或“基于 ARM 的 Windows”）的应用程序兼容性问题基本上已成为过去（只要你不是游戏玩家）。微软希望 2024 年成为“AI PC 之年”，但我认为这一年更像是 Windows ARM 之年。如果 2024 年的发展趋势可以作为参考，那么 2025 年对于 Windows ARM 来说将会更加辉煌。

名词解释： Windows ARM 是指在基于 Arm 架构（特别是 Arm64 架构）的处理器上运行的 Windows 操作系统版本。与传统运行在 x86 架构处理器（如英特尔和 AMD）的 Windows 系统不同，Windows ARM 旨在利用 Arm 处理器的优势，提供更高的能效与移动性能。

微软在去年 1 月的 CES 展会上为 2024 年的 Windows ARM 发布奠定了基础，承诺推出 AI PC 以及 30 年来 Windows 键盘的首次重大变革。笔记本制造商在 2024 年年初开始在键盘上添加 Copilot 按键，方便用户快速访问微软的 AI 助手。但实话讲，我体验过一小段时间，真的很容易误触那个按钮。

在 Copilot 按键反响平平之后，微软于几个月后重新点燃了 Mac 与 PC 之争。2024 年初，微软内部的信心逐渐增强，认为在多年落后之后，终于可以追越苹果 MacBook Air。微软 CEO 萨提亚·纳德拉在 5 月的一场特别活动中发布了公司的新款 Copilot + PC 设备，为各大 OEM 厂商在夏季推出 Windows ARM 笔电奠定了基础。

处理器才是关键

2024 年，Windows ARM 的复兴关键在于高通于 4 月发布的Snapdragon X Elite处理器。 这些处理器提供了此前仅在苹果 MacBook 上可见的性能和能效，促使英特尔和 AMD 在 x86 领域提升竞争力。尽管微软超越 MacBook Air 的基准测试引发了广泛讨论，但评测结果显示，Windows ARM 确实能够媲美甚至超越苹果的 MacBook Air。高通甚至聘请了“I’m a Mac”广告中的演员来推广 Windows ARM PC， 展现了其挑战苹果笔电主导地位的信心。

微软和高通还与开发者紧密合作，使关键应用程序实现兼容。如今，遇到无法通过原生 Arm64 版本或微软改进的仿真器解决的应用兼容性问题已非常罕见。即使是曾经对 Windows Phone 持抵制态度的 Google，也已推出了 Arm64 版本的 Chrome 和 Google Drive 云碟，以支持微软的努力。随着开发者不断提供其应用程序的原生版本，切换到 Windows ARM 笔电变得越来越容易。唯一例外是游戏。在游戏软件方面，x86 架构在兼容性和性能方面仍占主导地位。

在 Windows ARM 备受关注的同时，英特尔和 AMD 也积极应对。英特尔于 9 月的 IFA 展会上发布了 Lunar Lake 处理器，在性能和电池续航方面取得了显著提升。AMD 的最新 Ryzen AI 芯片也直接与高通竞争，两家公司在游戏兼容性方面具有关键优势，而这正是 Windows ARM 尚未完全准备好的领域。

在等待 M4 芯片 MacBook Air 发布的同时，苹果于 10 月对这一实惠产品线进行了更新，意外地将运行内存提升至 16GB。苹果可能会将此归因于 Apple Intelligence 的可运行最低硬件限制，但这一变化出现在 Copilot + PC 发布数月后，后者在价格上对 MacBook Air 构成挑战，且最低配备 16GB 内存。然而，苹果此前确实将全新的 M4 芯片引入了 MacBook Pro，这表明高通在 2025 年需要迎头赶上。

2024 年，苹果和微软都专注于笔记本电脑 AI 功能，但双方的最终结果都不尽如人意。然而，尽管初期对 Copilot + PC 的关注主要集中在 Windows ARM 上，但微软在 6 月的发布会上也推出了多款搭载 AI 功能的 Windows 11 PC。

回顾未完成

微软原计划将“回顾”（Recall）功能作为 Copilot + PC 的旗舰特色，该功能旨在记录用户在笔记本电脑上的几乎所有操作，并允许用户回溯或浏览使用 PC 的时间线。然而，由于隐私和安全方面的担忧，微软多次推迟了 Recall 的发布。

不过，我认为微软在 Recall 上的失误并不意味着该公司会放慢 Windows 人工智能方面的努力。Windows 部门负责人 Pavan Davuluri 曾表示，Windows 的未来正是围绕云和 AI 展开的，因此可以期待 2025 年将有更多这方面的进展。

二〇二五？

今年 x86 和 Windows 在 Arm 上的较量也将非常引人关注。AMD 和英特尔正联手抵御高通基于 Arm 架构的芯片，而英特尔在 2024 年经历了 CEO 离职、桌面芯片问题以及一波裁员后，还处在动荡余波中。

很难不把 2025 年看作是 Windows ARM 继续蚕食笔记本电脑市场空间的一年。戴尔的泄密事件显示，高通正在为 2025 年准备新芯片，而且该公司还在推出更便宜的基于 Arm 的芯片来下压笔记本电脑的价格。

戴尔的泄露还暗示了英伟达下一代 GPU 计划。泄露信息表明，我们将看到 RTX 50 系列桌面 GPU，甚至是笔记本电脑版本。根据坊间传闻，OEM 厂商正在准备新型号以便在 CES 上展示。鉴于 Windows ARM 的游戏状况，新一代英伟达 GPU 可能会在 2025 年为 x86 笔记本电脑带来新的兴奋点。

英伟达还可能计划帮助 Windows ARM 的努力。长期以来，一直有传言称该公司计划最早在 2025 年推出 Arm PC 芯片。英伟达在 AI 芯片和游戏方面的专长，肯定会动摇 Windows 笔电市场，使 Windows ARM 更具吸引力。

无论 2025 年笔记本电脑市场如何变化，可以肯定的是，英特尔、AMD、高通之间将会有一场激烈的竞争。这应该会让 Windows 笔记本电脑世界迎来激动人心的一年。