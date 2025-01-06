新能源车市场的竞争异常激烈，可以用日新月异来形容。2024年的新势力销量榜上，理想汽车销量超50万辆，连续第二年拿下新势力销冠。理想给人一个直观的感受就在于，其是增程车型的主要操盘手，增程车系也在市场上获得了认可。在前面的 11 个月，理想增程动力的L9、L8、L7、L6销量占比97.8%。而销量同样不错的问界在2-10月份，其中增程版本销量占比达到89.03%。就在众多车企集结在纯电的市场互相厮杀的时候，理想凭借着增程上的成功获得了极佳的现金流和市场销量。和理想要推出新的纯电车型不一样的思路是，越来越多的车企在酝酿增程或者是混动车型来争夺市场。

领克

领克900基于大型电混车专属架构SPA Evo架构打造，该架构沿袭SPA豪华车架构的安全和操控基因，专为大型豪华电混车而生，为领克在未来进入更大尺寸和更高端市场提供了坚实的技术保障。领克900提供有三套动力系统，包括2.0T+DHT Pro+P4电机、2.0T+DHT Pro+双P4电机、1.5T+DHT Evo+P4电机，其中配备单P4电机车型的电机最大功率为230千瓦，双P4电机的单个电机最大功率为150千瓦。这款车也是大型SUV领域新的搅局者，市场前景值得期待。

智界

智界R7增程版与纯电版在市场上形成互补，同时，入门版的车型将不配备激光雷达，而中高配车型将装备激光雷达，与纯电版车型一致。增程版车型还新增全新外观配色——碧波青。车型搭载1.5T发动机+单电机所组成的增程动力系统，发动机最大功率115kW（156马力），并配备37kWh磷酸铁锂电池组，最高车速200km/h。根据用车场景以及使用需求来看，对于续航里程或者城际通行有更多需求得用户来说，智界R7增程版将弥补仅有纯电车型带来的一些不足。显然，这款车型想要分理想L6 的销量。

尊界

在高端领域，尊界S800也规划了增程车型，其增程式插电混合动力系统，既保证了强劲的动力输出，又兼顾了环保节能的需求。这一动力系统结合了电动机和小型高效内燃机的优势，在日常城市驾驶中主要依靠电池供电，实现零排放运行；当电池电量不足或需要长途旅行时，内置的高效内燃机会自动启动，为电池充电或直接驱动车辆，从而有效延长续航里程。申报信息显示，尊界S800增程版全系匹配宁德时时代提供的63度高能量密度大电池，WLTC纯电续航分为272公里和331公里，当然最终配置表现如何要等官方最后发布。

岚图

岚图FREE在2024年中期上市了2025款车型，而新车的命名方式就是“318”。其中后驱环游版采用43kWh的宁德时代三元锂电池，CLTC纯电续航里程达到了318km。同时，这台车还配备了56L的油箱，两者相结合，CLTC综合续航里程达到了惊人的1458km。岚图FREE 318四驱版车型来讲，同样是采用了最大热效率42%的1.5T增程器，而与之匹配的前后双电机带来了360kW的电机总功率。岚图在市场上的销量比较稳健，但要突破还需要时间。

阿维塔

阿维塔12配备了宁德时代提供的39kWh骁遥超级增混电池，这颗电池凭借最新的3C高峰值充电科技，仅需15分钟即可将电量快充至80%，其充电效率在同级别增混车型中脱颖而出，提高了整整20%。即便在-10℃的极端低温环境且电量接近临界时，阿维塔12的动力输出依然堪比2.0T发动机，能在任何季节保持动力性能表现，比较适合北方的车主。阿维塔06的纯电版和增程版一次性发布，也意味着未来新车的双版本都会有，增程版会搭载由1.5T增程器和电动机组成的系统。

腾势

腾势N9将搭载2.0T插混系统，且全系标配易三方技术。参考腾势Z9GT，其插混版车型搭载由2.0T发动机和三电机组成的插混系统，发动机最大功率152千瓦，电机综合最大功率为640千瓦。此外，新车还会搭载云辇-A车身控系统，并配备后轮双电机独立转向技术，可实现圆规掉头、易三方泊车、智能蟹行等功能。这款车型也是超大型SUV领域的新来者，对市场格局会形成一定的冲击。

传祺

广汽传祺S7提供插电式混合动力和增程式混合动力两种动力车型供选择，插电混动版本搭载1.5T发动机组成的插混系统，发动机最大功率为118kW。关于电动机的具体参数以及续航表现官方还没有公布。官方表示在满足动力需求的同时，也兼顾了燃油经济性。这款车型同样会在中大型SUV 领域对其它车企造成竞争压力。

小鹏

小鹏也开始加大布局，发布了其鲲鹏超级电动体系。其中，鲲代表超级增程系统，采用下一代增程技术，鹏代表着小鹏汽车的纯电体系。在混动部分，该平台采用了混合碳化硅同轴电驱系统和全平台800V技术，实现了430km的纯电续航里程。综合下来其整体续航里程最高可达1400km，使得用户每周只需充电1-2次。此外，小鹏汽车表示增程平台补能速度快，配备的5C超充电只需12分钟即可从10%低电量充至80%的电量。在增程平台的NVH表现上，小鹏鲲鹏超级电动体系具备出色的静音性能，能够有效解决低电状态下电动机介入产生的噪音和抖动问题。

零跑

零跑B10 也提供了1.5L增程式车型供选择，也是为明年的市场竞争做好了准备。零跑B10其实是零跑汽车与Stellantis集团共同深度共创的车型，其中外观设计、智能座舱和智驾等方面都将有不错的表现。新车是基于LEAP3.5架构打造，且新车的底盘也是与Stellantis集团玛莎拉蒂团队联合调校，预计在操控和驾驶质感方面会有所提升。这款车型将会在性价比区间对市场产生冲击。

奇瑞

全新星纪元ET增程四驱也将争夺市场，其黄金增程系统配备行业领先的44.5%热效率发动机，能耗表现优异，WLTC馈电油耗低至5.9L/100km，纯电续航达240km，综合续航达1500km。猎鹰智驾系统配备30颗高性能传感器，采用算力达到508TOPS的双Orin-X芯片，能够实现行业领先的高速领航、城市领航、智能泊车功能，将于2025年一季度开通全国端到端无图智驾。

长城

坦克500 Hi4-Z是长城汽车旗下的坦克品牌推出的一款全新混动车型，作为一款中大型SUV，坦克500 Hi4-Z的混动系统由一台2.0T发动机和一台电动机组成，最大功率达到了272马力，峰值扭矩为400牛·米，动力表现十分强劲。而在传动系统方面，坦克500 Hi4-Z匹配了一台8速自动变速器，能够带来更加平顺的驾驶体验。坦克500 Hi4-Z的纯电续航里程达到了201公里，这一成绩足以满足大部分消费者的日常用车需求。值得一提的是，坦克500 Hi4-Z还支持快充功能，充电功率高达163千瓦，能够在短时间内为车辆充电，极大地方便了消费者的用车体验。

小米

有媒体曝光了一份据称是博世内部流出的小米汽车产品路线图，详细揭示了小米在2024年至2027年的新车规划。根据泄露出来的消息，小米汽车将在未来三年内推出四款新车型，其中包括备受瞩目的增程式SUV车型。当然，小米前期还是以稳健为主，后期肯定会通过增程式车型来拓展市场边界。

总结：

在2025 年，我们将会看到增混车型的增加，对市场的格局会产生较大的影响。当然作为领头羊的理想也会更新自己的产品线以应付竞争。今年8月份，乘联会的数据显示，当月中国新能源汽车乘用车的批发销量达到了105.2万辆。其中，增程式汽车的批发销量达到了11.5万辆，同比增长109%，增长幅度远高于纯电的6.6%与插电式混合动力的84%，所以增混有着巨大的市场空间。

如今进入新的竞争局面，增混的技术在这几年得到提升，也间接促进了车企加大布局。增混产品迭代带来更高纯电续航、超快充技术解决充电焦虑、低温性能改善冬季的行车体验和成本优势，再加上智驾体系成熟，末端消费者的教育工作已经无需做过多的投入。所以，增混市场也迎来了最佳的发展跨越时期。

当然，增混车型要想卖的好，也离不开好的产品力。增混车型对用户来说，需要维护保养的流程会比纯电复杂一点，这就对车企的售后服务提出更大的挑战。经过几年的发展，中国的消费者已经对车的品质有了更高的要求，产品得在售前售后上全程发力，市场才会给于足够的认可。千万不可走近路，在产品力上做妥协。

增混是另外一条可以预见的赛道，也是个机会，对于车企来说能否抓住这个机会在未来的几年至关重要。无论是已经在这个赛道上成功的车企，还是想要进来分一杯羹的后来者，都需要认真对待。