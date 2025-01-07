动点科技获悉，戴尔科技推出全新简化的产品组合，搭载设备端AI技术，可助力终端用户大幅提升创造力与生产力。

首先，戴尔科技重新梳理了产品线，便于消费者轻松做出购买决策。此前，用户在购买PC时的体验通常较为复杂，因为需要考虑品牌、型号、外形尺寸、性能、图形处理能力、存储和材质等多重因素。事实上，有74%的消费者会仅仅因为感到无从选择而放弃购买科技产品。

戴尔科技全新产品品牌命名将“戴尔”品牌名称置于首位，并将产品集中分为三大类别：为娱乐、学习和工作量身打造的戴尔（Dell），为专业级生产力量身打造的戴尔Pro（Dell Pro），为极致性能量身打造的戴尔Pro Max（Dell Pro Max）。对于游戏玩家而言，服务大家近30载的“Alienware(外星人)”将继续作为高端游戏PC品牌不变。

新的“戴尔”和“戴尔Pro”产品命名还拓展至显示器、配件和服务中，以确保提供一致的全线客户端产品用户体验。

其次，最新的戴尔科技AI PC将提供内置NPU技术，可释放针对特定工作负载需求的AI性能。戴尔科技通过搭载英特尔酷睿Ultra处理器（第二代），进一步丰富了其英特尔产品线；同时引入AMD锐龙处理器，拓宽了用户对AMD平台的选择；此外，继续携手高通公司，还将为用户提供匹配特定用例应用场景的设备。