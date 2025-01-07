丰田汽车公司计划最早于今年秋天将首批100名居民迁入位于日本富士山脚下的一座未来城市。

丰田将该城市命名为“Woven City”，意为希望打造道路像网格一样交织在一起城市街区。该公司周一表示，这座未来城市的最初居民将主要由丰田自己的员工及其家人组成，作为初期阶段的一部分，将逐步扩大到约2000名居民。

丰田汽车董事长丰田章男在拉斯维加斯举行的国际消费电子展（CES）新闻发布会上表示：“今年，随着我们慢慢让Woven City焕发生机，居民将开始入住。我们的目标是加快新技术在Woven City测试和开发的步伐。”

五年前，丰田章男作为丰田公司时任总裁首次提出了“生活实验室”的计划，当时他表示，这将是一个完全可持续发展的城市，是人工智能、先进机器人、自动驾驶汽车和智能家居在现实世界中的展示。

但丰田章男周一表示至少在两年内，这座城市不会向更广泛的公众开放，而可能永远不会盈利。

丰田更广泛的Woven计划的一个关键部分是一个名为Arene的新软件平台和汽车操作系统，该系统旨在加快汽车开发速度并降低成本。该公司计划在今年内部署该系统，并从2026年开始将其作为下一代电动汽车的核心部件。

来源：新浪财经