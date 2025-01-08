特斯拉一直表示，不能仅仅把他们看作是一家电动车制造企业。实际上，这的确是一家业务繁多的公司，其涉及到的产品线之多，不可一下子说清楚。但是新的储能业务则把战局拉到了中国市场。作为中国市场的电池业务的深度参与者，宁德时代和比亚迪自然要做出回应。

观察市场，大家都知道随着造车业务的竞争进入到白热化阶段，单纯造车业务带来的利润会受到限制。而储能业务是一个增量的市场，有着比较大的操作空间。对于特斯拉来说，储能业务是其现有业务的一个很好延伸。当然，由于市场还在发展变化中，在这个领域还没有形成绝对的话语权，宁德时代和比亚迪也早已经布局储能业务，意图与特斯拉分庭抗礼。

特斯拉的储能电池业务在多个市场获得认可

可再生能源的未来有赖于大规模储能。Megapack 是一款功能强大的电池，可存储能源并供能，有助于稳定电网、预防断电。Megapack 能够可靠、安全地为电网存储能源，既无需建造调峰电厂，又避免断电。每台机组可存储超过 3.9 MWh 的能源，足以满足 3,600 户家庭一小时的用电需求。在使用期限内，相比其它产品，Megapack 的运行成本更低，而提供的能源更多，可靠性更强。各电池模块匹配专属逆变器，效率和安全性得到提升。Megapack 也可通过 OTA 空中软件更新，持续优化功能。在这样的产品力下，特斯拉获得了不少业务。

其中代表性的案例包括：得克萨斯州安格勒顿-Gambit 能源存储园是一套含 81 台机组的 100 MW 系统，能够在恶劣天气中为电网提供可再生能源存储和更完善的断电保护。阿拉斯加州索尔多特纳-Homer Electric 采用含 37 台机组的 46 MW 系统，提升了阿拉斯加州基奈半岛村镇的可再生能源容量，进而减少对于燃气轮机的依赖，并有助于防止断电。澳大利亚维多利亚州-Victoria Big Battery 为一套含 212 台机组的350 MW 系统，是全球规模最大的可再生能源存储园之一，为维多利亚区提供备用电保护。

而最新的业务动态是特斯拉和Intersect Power签署15.3GWh的储能采购合同，这是特斯拉目前拿到的最大储能合同，而Megapack也是近年特斯拉增长最快的产品，并帮助该公司2024年二季度创下了9.4GWh的储能装机新高。

清洁能源的竞争仍在继续。特斯拉在北美大部分地区取得了成果，多个区域的市场也在增长中。美国的许多政策都支持太阳能和风能的回报，而欧洲国家则致力于通过让清洁能源成为日常生活的一部分来加强这种支持。

但以造福人类和地球为使命的特斯拉公司希望在中国地区也找到发展动力。随着可再生能源发电占比的不断提高,电网灵活性和调峰能力的需求也在不断增加。这为特斯拉的Megapack等大型储能系统提供了广阔的市场空间。未来，特斯拉还将进一步优化其储能产品的性能和成本，以满足不同应用场景的需求。储能业务有望成为特斯拉重要的利润增长点之一。

特斯拉上海储能超级工厂快速上线

产能和供应链是制约特斯拉储能业务的瓶颈。这也正是特斯拉在上海投资建设超级工厂的重要原因——充分利用中国的低成本供应链。2025年1月3日，特斯拉上海储能超级工厂项目通过竣工验收，从去年 5月开工到竣工仅耗时7个月，可谓是非常神速。这个工厂规划年产能是 10000 台，储能规模近 40 兆瓦时。资料显示，该工厂的占地面积约为 20 万平方米，建设总投资达到了 14.5 亿元人民币。此外，临港集团还与特斯拉完成了中国首批 Megapack 的签约，一共买了 8 台。这批 Megapack 主要用于临港 IDC 数据中心。

在中国建立储能工厂可以促进技术的本地化研发和创新，特斯拉可以更好地适应中国市场的需求和政策变化，推动产品的本地化改进。特斯拉在此投资可以直接接触到庞大的客户基础，推动其储能产品的销售。当然，政府对可再生能源和储能行业的支持政策为特斯拉提供了良好的发展环境。通过在中国投资，特斯拉能够更好地利用这些政策红利。而储能业务本身是特斯拉扩大清洁能源解决方案更广泛战略的一部分，其设计特色包括屋顶安装太阳能电池板，供家庭使用的Powerwall储能系统。

从另外一个角度上来讲，特斯拉储能超级工厂的到来，也会带动整个区域的产业链形成集群效应。这个和特斯拉上海第一个造车工厂一样，就是会辐射带来一群电动车的产业链。当然电动车和储能电池也有相通之处，在汽车销量波动的时候，多个产业链的支撑对当地经济也是有正态拉动效应。而特斯拉在行业的影响力也比较大，也会促使储能行业在中国快速发展。上海储能超级工厂一旦产能跑满，将使特斯拉的总储能生产能力几乎翻一番，势必会影响行业格局，这也体现特斯拉在电动汽车行业之外的影响力不容小觑。

宁德时代比亚迪跟进储能业务应对中国市场厮杀

宁德时代做为电池行业的领头羊，自然也不会放过储能业务这块香馍馍。宁德时代也通过布局，实现一种立体的制造基地分布。目前宁德时代正在打造山东时代新能源电池基地，项目建成后济宁基地项目将配备宁德时代目前智能化、数字化的最先进产线，实现‘灯塔工厂+零碳工厂’的设计构想。济宁基地有望成为宁德时代在北方产能规模最大的储能电池与动力电池生产基地。同时，建设光伏及风电基地，打造零碳园区试点，实现绿色低碳生产。

储能领域的产品方面，宁德时代发布了全球首款5年零衰减、单体6.25MWh的天恒储能系统，较上一代产品单位面积能量密度提升30%，占地面积降低20%。同时，该系统还搭载了储能专用长寿命零衰减电芯L系列产品，实现了磷酸铁锂储能电池的超高能量密度——430Wh/L。天恒储能系统的推出旨在解决储能领域长期存在的安全、容量衰减、寿命跳水以及能效降低等问题。通过四大创新技术的应用，该系统不仅解决了传统储能系统面临的难题，还为风电、光伏、数据中心、城际轨道交通等领域提供了更加可靠、高效的储能解决方案。

此外，中国市场也不乏本土的玩家，储能业务也是整个比亚迪集团目前增长最快的业务。王传福在早前就提出了比亚迪的三大绿色梦想，即太阳能电站、储能电站和电动汽车。储能业务是比亚迪最重要的战略业务之一。据弗迪官方信息，弗迪储能电池增速已经超过比亚迪汽车销量增速。比亚迪在储能领域实现了电池电芯、BMS(电池管理系统)、EMS(能量管理系统)、PCS(储能变流器)等全业务制造领域覆盖。从电芯到PCS、BMS等核心部件基本为自主研发生产。

产能建设方面，去年6月比亚迪全球研发中心和储能产业园项目已在深圳市龙岗区开工建设。其中储能产业园项目拟投资20亿元，规划产能为20GWh。

产品方面，比亚迪秉承了工程师的基因，推出全新一代魔方系统 MC Cube-T，拥有 6.432MWh 容量，现已开始交付。其单电芯、单魔方能量相比上代提升最高 11%，单系统能量相比上代提升最高 35.8%。新一代魔方系统采用紧凑型设计，占地面积小，其典型布局单元等效占地面积相比前代减少最高 24.7%。

中国储能市场也迎来了政策红利。地方政策方面，河南省人民政府发文指出积极发展多元化储能路线。鼓励增量配电网建设长时储能设施，缓解新能源发电特性和负荷特性不匹配导致的长时平衡调节压力；河南郑州提出对建设规模在1000千瓦时以上的电力储能装置，投入使用后，按实际放电量给予不超过0.2元/千瓦时补贴，单个项目补贴最高不超过300万元；此外，湖北、河北、天津、四川等地发布储能相关政策。

因此，中国市场在未来几年必将迎来重要的储能业务发展红利期，而今年将是大启动之前的元年，储能业务在电源侧、电网侧、用户侧等领域将进入更快的多元化发展新时期。储能业务的发展离不开天时地利人和，我们希望看到这个行业良性竞争的发展，并给社会经济带来正面的拉动作用。