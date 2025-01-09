技术的发展真的是太快了，就在行业都在谈论具身机器人的时候，想不到另外一个产品表现形式会是扫地机。在本届CES 2025 上，做扫地机的公司推出了新的产品，它们都在扫地机上加了一个机械手，实现更复杂的应用场景，变成了另外一种灵巧的机器人。可以想象未来扫地机的形式将从简单的平面清扫机器人化身立体多维机器人。

追觅科技的仿生多关节机械手

追觅科技的新款仿生手能够让扫地机器人“向你打招呼‘SAY HELLO’，帮你拾起物品‘PICK IT UP’，为你打扫干净‘CLEAN UP’”。具体来说，这款创新的仿生机械手为扫地机器人带来了全新的升级。它能够轻松拾取那些传统吸尘器难以吸入的物品，并通过其配套的清扫工具，深入到传统扫地机器人难以触及的区域进行清洁。

那么它是如何实现多维度处理物品呢？它的顶部机盖位置可以打开，隐藏着一个拥有5个自由度，大约30cm的机械手，不用的时候可以收起来。这一仿生多关节机械手技术可夹起6cm直径、400g以内重量的物品。当然收起来还要解决整个机身不能太厚，否则不好进入到一些床底，沙发底的空间进行清扫作业；另外有了抓取功能需要实现6Nm扭矩，因此追觅选择自研，并成功打造出18mm厚度的电机。追觅在舱盖上安装了三个电机，使机械手伸缩自如，又能自由进入较低空间进行清扫。

那么有了机械手，就要具备看见东西的能力。追觅扫地机器人前方配置了双目系统、夹爪上的RGBD摄像头也能实现机器人看见物品，完成扫描被抓取物品、然后把东西抓到指定位置的全套流程。另外，为了处理不同的地面，它能自主识别场景需求以及脏物情况，然后导航前往配件仓自主更换海绵刷、毛刷等配件。这就化身成了家庭的一个多功能清洁机器人。

石头科技的五轴折叠仿生机械手

石头科技带来了据称是全球首款搭载仿生机械手的扫拖机器人G30 Space探索版。亮点在于其独特的仿生机械手设计。这款机械手拥有5关节、6自由度，能够灵活掌控折叠、旋转和姿态控制。G30 Space探索版还具备不错的避障能力和越障能力。同时，首创的智能底盘升降技术可实现最高4cm越障及拖布边刷的智能抬升，确保更多清洁覆盖以及更多清洁策略。

石头科技也给这个扫地机赋予了一双可以看见的“眼睛”，探索版拥有适应机械手形态的3组3D ToF传感器与2路RGB摄像头，支持全新星阵领航3.0，建图更完整，避障能力更强大，搭载了防缠切割清扫系统。用户可借助机械手末端摄像头+机身摄像头组成的双重视野实现高低双视角随心视频通话。这个功能很不错，可以远程和家里面的成员进行视频通话。

这个产品还支持智控取物功能，就是你在沙发上看电视的时候，可以帮你去一个特定的地方拿一本书。它不仅可以挪开鞋子、袜子等障碍物进行底部清洁，还能智能识别散落物品，并分类收纳至自主定制区域或石头收纳箱。这一功能极大地提升了地面清洁覆盖率，让用户告别手动整理的烦恼。

当然，机身的厚度也得到了控制，探索版机械手模组可完全折叠并收缩进机器人的内部空间，机身仅为7.98cm。此外，22000Pa飓风吸力，搭载新一代RRmind GPT智慧交互大模型，可以实现声控，可响应用户的多种指令。

扫地机化身具身机器人带来行业新契机

以前的扫地机在产品形态上，大多数只负责地面的清洁处理。在新的具身机器人理念下，它拥有了更复杂的处理能力，进入到多维度的空间里。首先是摄像头视觉系统的加入，这使得扫地机可以看见东西，对物体进行分类，从而可以把家里面的障碍物进行挪开，或者是杂乱的袜子拾起分类。

赋予了扫地机的“思考”能力，扫地机看到东西就会先调度VR视觉多模态大模型，对当前地面上的物品进行识别，有了更多的逻辑思考能力。另外，有了 AI 大模型的加入，使得扫地机的处理能力可以在不断学习中优化，甚至可以自己更换一定的配件应付不同的任务。

当然，这个机械手除了抓取动手的处理能力之外，上面的摄像头也起到了沟通互动的作用。新的产品比起之前常用的红外传感器、激光雷达等有了更好的视觉能力，用户甚至可以和这个扫地机器人进行视频对话，或者给它下命令，通过远程视频来拿取特定的东西。这就有了陪伴机器人或者是服务机器人的雏形，跳出了传统框架，扫地机的能力得到了立体的提升。

因此，将具身智能大模型系统引入到扫地机器人品类上，赋予了产品真正的智慧，这是重要的阶段性进化。这个小小的扫地机器人，在未来的时间里，可以识别，感知家庭的物品，并根据自身的理解，进行处理，实现和物理世界的交互。在大型具身机器人离普通消费者还有距离的现阶段，扫地机这个品类似乎走得更快，更贴切地融入到了人类的生活。

当然，目前这个产品形态正处在发展前期，还有很多进化的可能。具身智能将是扫地机器人竞争的新焦点，有望重塑产业格局。