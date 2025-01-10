据Salesforce近期发布的调研显示，在新加坡，87%的使用了AI技术的中小企业在收入层面实现了增长。

相应的，调研指出，当前，有94%的新加坡中小企业正在（或者正在尝试）使用这项技术。而作为对比，这一比例在全球范围内为75%。

具体而言，营销活动优化、自动聊天机器人、潜在客户优先级排序会是新加坡中小企业使用AI技术的三大主要应用场景。

此外，尽管有87%的新加坡中小企业管理层表示AI可以增加收入，但也有44%管理层担心其公司在AI方面会落后他人。

调研表示，随着AI等技术产品的日趋多样化和功能的不断提升，这也为企业如何有效管理和使用这些技术催生出了一定的压力。从这一点出发，72%的新加坡中小企业领导者表示很难跟上技术的变化步伐。

另一方面，就担忧而言，安全问题、与现有技术的契合程度、如何跟上AI的发展会是新加坡中小企业对AI技术的主要顾虑点。于此，调研表示，面对安全风险和技术的快速变化，中小企业会优先考虑可靠的合作伙伴关系。

值得一提的是，在另一份调研报告中，报告指出，尽管新加坡的AI普及率正在不断提高，仍有近半数的员工不愿承认有在工作中使用过AI。同时，45%的新加坡员工称其不愿向管理人员承认自己使用过AI，因为他们担心自身（的能力）会被视为不称职、懒惰或者作弊。

作为背景，有数据预估，全球范围内，AI每年可为企业增加4.4万亿美元的利润。而那些使用了AI的销售团队收入增长的可能性可比不使用AI的销售团队高出1.3倍。