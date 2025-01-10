特斯拉的Model Y车型已经在市场上热销了多年，但在新的竞争周期里，已经开始遭遇增长疲态。这直接拖累了特斯拉的总体表现，在2024年出现了十年来首次销量下滑。从其综合表现来看，2024 年特斯拉的市场份额也被压缩，下降至5.4%，较2023年下滑了2.4个百分点。显然是车型的更新速度阻碍了特斯拉的增长，尤其是在中国本土对手不断更新车型对其进行销量拉扯的情况下，压力还是摆在明面上的。

就在2024年，中国本土集团军包括极氪7X、乐道L60、阿维塔07，以及官宣的小鹏G7，还有即将要来的小米YU7都把Model Y作为竞品，再加上各个厂商现在都习惯用提前预售，锁单等市场手段，都想预先争夺用户。再加上中国市场的增混车型也在增多，小鹏、极氪、智己、广汽埃安等车企宣布加入增程路线，越来越多的车型在争夺用户。特斯拉竞争对手在这几年如雨后春笋一样成长起来，他们有着更豪华的内饰，更加吸引人的外观，对于老款Model Y 来说，吸引力肯定有所下降。而对于厂商来说，在销售旺季一旦用户确定购买一个品牌的新车，售前只有一次促进成交的机会，准备的不够充分就失去了争夺订单的好时机。

因此，特斯拉再不更新Model Y就有点难受，市场也在等待。好在，此次Model Y的焕新升级款首发依然选在了中国。回顾过去，特斯拉上次焕新车型是2023年9月发布的Model 3焕新版。中国也是全球第一个发售model Y焕新版的市场。新车共推出2款车型，预售价26.35万元和30.35万元。

那么焕新Model Y 做了哪些更新呢？首先是外观，搭配全新配色车漆、全新贯穿灯，全新尾灯、全新轮毂；首批有专属首发版标识。续航方面，719公里续航(CLTC预估，为焕新 Model y长续航全轮驱动版搭配 19 英寸交互风暴轮毂的续航参数)，具备超低百公里能耗，配合现有充电网络可以实现便捷超充极速补能；座舱方面，驾乘舒适性改善、座椅通风环绕式氛围灯、前后双屏静谧性大幅提升、折叠座椅可以带来多种空间感受，和旧款相比前排增加座椅通风，后排增加跟焕新版Model 3一样的8英寸娱乐屏；智能方面，具备A14硬件、8个摄像头，月月OTA 软件升级；安全方面维系一贯风格，支持超强车身结构、车身刚性提升、远端安全气囊；操控方面也做了一些改进，百公里加速4.3s、超低风阻系数，在售的Model Y风阻系数为0.23Cd，那焕新版的风阻系数预计还要低一些；做了全新调校的悬架系统。

那么新的销售策略是如何的？原来车型要怎么调整销售政策？我们经过和特斯拉直营店的沟通，得到了如下一手信息，各地方会有所不同，一切以官方实际执行为准：

第一批推出了限时首发版车型，在2月28日(含)之前下订的客户，可享限时首发权益。其中包括首发版专属配置及2年/4万公里延长保修服务。首发版车辆配置包含定制化设计，从车身到内饰，都体现出了与众不同的辨识度。专属的2年4 万公里延长保修服务(价值7,980元)，体现出了对产品的极大信心，也算是一种福利。

产品权益方面，包括了：尾门徽章、迎宾灯徽章投影、迎宾踏板文字标识、手机充电底座文字标识、高级织物地毯脚垫、纯黑麂皮质感装饰(深色内饰)。

新款销售政策：

预售政策：即日起开启预售，预售订单第一笔付款1000元，可退。

销售政策：订单享受首发版权益和特享充电权益包(具体内容见《【官网更新】特享充电权益上线 – 20250110》政策邮件)，金融方案为享受2.5%费率的低息，没有其它价格减免。

预计交付时间：2025年3月起

展车&试驾车：预计展车1月底到店，试驾车3月到店，具体时间以后续通知为准

改配政策:下单后仅可更改选配，不可更改版本及车型。与《【订单规则】订单改配规则更新-20250108》要求保持一致

原款现车销售政策：

销售政策：车辆基础价格及现行销售政策不变，不享受特享充电权益。原款Model Y后轮驱动版和长续航全轮驱动版仍可享10000元尾款立减及限时5年0息金融方案

原款ModelY高性能版不享受任何尾款立减或限时5年0息金融方案

销售渠道：官网原款定制车页面已下线。仅可通过现车工具销售，现车售完即止，现车工具车辆名称后缀为2024-023

改配政策：下订后不可更改选配，即不可更改车漆/内饰/轮毂，可增减EAP/FSD

已订未提的处理方案：

改配政策：由于官网原款定制车页面已下线，当前所有已订未提订单，不可更改任何配置，包括车型、版本或选配(车漆/内饰/轮毂)

客户处理方案：如客户想提焕新ModelY，需重新下单；原订单1000元第一笔付款不可退；如客户想提原款，可正常匹配提车，官方将尽力协调车源，满足客户的提车需求。如官方无法在订单有效期内匹配车辆，订单1000元第一笔付款可退。

汽车行业都知道春节是个消费旺季，大家都按照经验步奏抢夺用户，特斯拉的节前这个动作给市场带来更多变动。在春节前，目前已有超30个品牌推出降价政策，其中包括新造车势力和老牌车企等多家品牌。在优惠形式上，各家车企通过立减保险、积分兑换、置换补贴、现金立减的方式来吸引消费者到店购车。其中，合资品牌则生存欲更强，很多推出“一口价”立减优惠。

但这里需要指出的是，焕新Model Y的交车要等到春节后。对于希望春节前想要提车的用户来说，特斯拉Model Y老款用户要做一些评判，无非是在价格和配置升级上做权衡，如果急着用车就会选择旧款。但对于其他品牌的车企来说，这上半年将又是一阵惨烈的厮杀，跑单换单的情形会出现。就在特斯拉焕新版Model Y上线官网并在公众号发布题为“焕新Model Y，尽管对比”的宣传文章之后，雷军就截图转发，并配文：“好的。”因为小米的YU7 已经做好了应战的架势。按照计划，小米第二款车型YU7将于今年6月上市，不知道特斯拉的新车会不会让小米有点紧迫感。其它车企也卯足了劲，要和特斯拉一争高下。

特斯拉能否凭借焕新版Model Y 捍卫市场地位？接下去的时间，市场会给出答案，但显然难度会比以前多了很多。