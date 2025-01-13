彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）在最新一期《Power On》中透露，苹果不打算在 2025 年推出任何 Vision Pro 的更新版本，所有迹象表明，新一代 Vision Pro 将推迟至 2026 年发售。

古尔曼指出，苹果目前更为“紧迫的目标”是开发一款价格更低的头显设备，并且正在加速推进该产品的研发进程。此前，天风国际分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）曾预测，苹果 Vision Pro 2 将于 2025 年下半年投入生产，预计搭载 M5 芯片并支持 Apple Intelligence，但硬件方面的其他升级传闻较少。郭明錤还表示，苹果的低价版头显将推迟至 2027 年发售。

古尔曼则强调，低价版头显是苹果当前的重点项目之一，尽管该产品不会在 2025 年上市，但苹果正在加快开发进度。他透露，这款代号为 N107 的设备是苹果目前的核心任务之一。此外，苹果还在积极探索其他可穿戴设备的可能性，包括类似 Meta Ray-Ban 智能眼镜的产品，以及配备摄像头的 AirPods 类视觉设备。

古尔曼表示，所有这些设备的推出时间都将晚于 2025 年，但 2024 年将是苹果迈向未来愿景的关键一年。