在竞争激烈的汽车市场中，快速变化的市场环境使得车企难以同时应对多条业务线，尤其是消费者对汽车功能的需求日益多样化，对车的功能要求要日益苛刻。近年来，中国市场上新能源车层出不穷，稍有滞后便可能被市场遗忘。因此，车企必须迅速适应市场变化，以保持竞争力。

为了应对这一挑战，越来越多的车企选择在多个领域进行合作，甚至与竞争对手进行资源整合。大家都明白，在这场竞争激烈的战斗中，首先要将车型产品推向市场，确保销售量，以实现生存和发展。而这次，广汽，上汽和阿维塔、奥迪都选择了和华为合作，实现新的产品定义，希望打开市场销路。

阿维塔和华为深化合作

阿维塔是一家由长安汽车、华为、宁德时代联合打造的“情感智能电动汽车公司”，从这点来看，本来就有华为的血脉。阿维塔现阶段的四款产品，都是与华为在 “HI 模式” 下合作打造，包括已经上市的阿维塔 11、阿维塔 12、阿维塔 07，以及会在明年上市的阿维塔 06。阿维塔是华为最亲密的战略合作伙伴，很多新技术也都率先应用在阿维塔上。无论是华为乾崑智驾 ADS 2.0 的率先升级，还是泊车代驾功能的优化，以及华为 iTrack 的率先搭载。

而最新的消息是阿维塔科技于去年 12 月 19 日申请注册多枚“塔界”“势界”商标，国际分类涉及机械设备、网站服务、科学仪器等，于今年 1 月 9 日获受理，当前商标状态均为等待实质审查。从这点看，阿维塔显然是要在“界”上面做文章，而“界”就会让人想到华为鸿蒙智行联盟已经合作推出的四界车型（问界、智界、享界和尊界）。目前不知道这两个商标会用作什么用途，但应该多少会和车产业链相关。去年12月双方签署全面深化战略合作协议，决定以新模式推动合作迈入新阶段。根据协议，双方将在产品开发、营销及生态服务等领域深度合作，支持阿维塔打造下一代系列车型。

此外，阿维塔还以115亿元人民币入股华为车BU分拆的独立公司深圳引望，获取后者10%的股份，为第二大股东。阿维塔是力争在 2025 年第三、四季度实现盈亏平衡，计划于 2026 年上市。

奥迪全系搭载华为智驾

刚进入2025年，奥迪宣布了一项重磅消息：其全系车型将全面搭载华为智驾技术，包括PPC燃油平台和PPE纯电平台。这一决定标志着奥迪在智能驾驶领域迈出了重要一步，旨在提升其产品的竞争力和市场吸引力。这套智驾系统与华为本身的系统也有一些差别的，不仅是在能力在功能的验证、标准上都是按照奥迪的标准来设定，在座舱中，会加入很多中国本土软件供应商，提供丰富的生态和功能。随着消费者对智能化和自动驾驶技术的需求不断增加，奥迪意识到，只有通过与华为这样的科技巨头合作，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

奥迪与华为的合作，不仅能够为其燃油车和电动车提供先进的智能驾驶解决方案，还能提升品牌形象，吸引更多追求科技感和驾驶体验的消费者。这种合作关系将有助于奥迪在市场中保持竞争优势，确保其产品能够在消费者心中占据一席之地。2025 年也是一汽奥迪的 ” 攻坚 ” 之年，该公司将会在品牌、产品和营销等方面持续攻坚，构建更深层次的用户链接，当然提升产品力要走在前面。通过整合华为在智能驾驶和车联网领域的技术优势，奥迪能够加速产品的研发和上市进程，从而实现更高的销售目标。

广汽和华为将进行新模式合作

广汽与华为合作存在波折，广汽也是最早和华为开展合作的车企之一，并且在2021年广汽和华为合作共同开发一款纯电大型SUV车型，广汽负责车辆工程的搭建，华为提供全栈智能汽车解决方案。但是车型并没有按计划量产，由原来和华为联合定义、共同开发变更为自主开发。此前，华为与广汽集团子公司广汽埃安曾计划在2023年左右实现深度合作，后改为了供应商模式。另一子品牌广汽传祺则在2024年与华为达成了智能座舱、智能驾驶等方面的合作。可谓开了个好头，赶了个晚集。

当然，广汽这两年销量不好。广汽为应对销量下滑和财务困境，选择投资设立GH项目（暂定名），注册资本15亿元，以其为载体与华为进行深度合作。广汽将在传祺、埃安和昊铂之外，与华为合作，携手打造一个新的高端品牌。

广汽集团表示，目前广汽与华为的合作已经覆盖从硬件到软件，从产品到云端，从研发到智能制造等多个领域。广汽内部人士此前也对外回应称，与华为的合作并非鸿蒙智行模式的延续，将开创新的合作模式。广汽与华为的合作模式，可以叫HI2.0版本。新车不进入华为的销售渠道，双方从销售收入里分成。当然具体的操作，还有待两者官宣。

上汽自主板块为迎接华为做准备

上汽集团将乘用车公司（荣威、名爵、飞凡）、上汽国际、研发总院、零束科技、海外出行五家公司组建为“大乘用车板块”。最新的消息显示，上汽集团开启了新一轮的招聘，招聘板块就是上面说到的“大乘用车板块”，据说这个板块是专门对接华为的；消息称已经有40多名华为的工作人员进驻上汽，计划在上汽旗下代号飞凡ES37的纯电SUV上使用华为的全套方案。后续应该还会有车型合作，有待官方披露。

总结：

在当前竞争激烈的汽车市场，生存与发展面临着前所未有的挑战。新能源车的快速崛起和智能化趋势的加速推进，使得传统汽车制造商必须迅速转型，以满足消费者日益多样化的需求。而在汽车销量就是生存的今天，选择和和头部伙伴合作，不失为一种好的方式。在这个快速变化的市场环境中，合作不仅是生存的必要条件，更是实现销量增长的重要策略。接下去就是要看到时候各家车企都拿出什么样的产品，唯有过硬的产品，才能赢得市场。