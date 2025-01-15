1月15日，上海人工智能实验室对书生大模型进行重要版本升级，书生·浦语3.0（InternLM3）通过精炼数据框架，大幅提升了数据效率，并实现思维密度的跃升。仅使用4T训练数据的InternLM3-8B-Instruct，其综合性能超过了同量级开源模型，节约训练成本75%以上；同时，书生·浦语3.0首次在通用模型中实现了常规对话与深度思考能力融合，可应对更多真实使用场景。

数据是大模型能力提升的重要“推进剂”。目前主流开源模型多以扩大预训练数据规模作为性能提升路径，预训练数据量普遍接近20T token，训练成本也随之线性增长，同时也引起业内关于数据瓶颈和Scaling Law可持续性的思考。上海AI实验室研究团队认为，数据质量的提升带来的增益会显著高于数据规模的提升，而数据的“思维密度”（IQPT，Intelligence Quality per Token）是数据质量的核心，即数据的思考过程中蕴含的逻辑性、复杂性、启发性等。为此，团队提出大规模数据精炼框架，大幅提高了训练数据的质量。在具体实践中，书生·浦语3.0仅使用4T token的预训练数据，即实现主流开源模型18T数据的训练效果。通过构建数据“思维密度”杠杆，撬动模型性能提升，为突破Scaling Law带来了新的研究范式。