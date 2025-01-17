1月17日，亚马逊证实将在北美商店部门裁员约200人，该业务又称核心零售业务。

据悉，该业务经营范围涉及自有品牌、Prime会员计划和消费品业务。亚马逊发言人向媒体表示，此次裁员主要涉及服装与健身等领域，集团将尽力协助他们过渡，优化后的部门结构将更好地向消费者提供服务。

2022年底，亚马逊开始了大型裁员。2023年1月，企业裁员18000人，此后又于同年3月表示再次裁减9000名员工。三个月内，该公司裁员人数就达到2.7万人，这成为亚马逊历史上最大规模裁员。

亚马逊CEO Andy Jassy曾表示，鉴于当前经济的不确定性以及短期内存在的不确定因素，裁员是为了节省公司成本。与裁员同时发生的是，亚马逊也关闭了一些实验性及未盈利项目。例如，2025年1月31日起，亚马逊将逐步关闭“先试后买”功能，消费者可使用AI功能进行虚拟试穿。

亚马逊在2025年的裁员计划似乎并未结束。2024年10月，媒体Business Insider就曾报道摩根士丹利对亚马逊的管理层裁员预测。摩根士丹利预计，到2025年第一季度末，亚马逊将取消约1.4万个管理者职位。这将使公司结构更为扁平化，预计每年还将节省21亿至36亿美元成本。

摩根斯坦利估计，每年每位管理者的人事成本约在20万至35万美元之间，如果都被裁撤，预计节省的成本将占亚马逊2025年营业利润的3%至5%。

来源：界面