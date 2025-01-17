据美国媒体16日报道，美国总统拜登将不执行原定于19日生效的TikTok“不卖就禁用”的法律，其命运将交由即将上任的特朗普政府决定。

美国有线电视新闻网援引白宫官员消息说，由于禁令生效时间是在特朗普总统就职典礼前一天，如何执行该禁令将由特朗普的新一届政府来决定。另据多家美国媒体报道，拜登政府正在考虑如何让TikTok在美国能够继续使用。报道称，白宫办公厅副主任布鲁斯·里德近期接到许多电话，呼吁拜登总统阻止TikTok禁令生效。

美国候任总统特朗普任命的国家安全事务助理迈克·沃尔茨16日在接受福克斯新闻台采访时说，特朗普正在想办法让TikTok继续在美国运行，特朗普或考虑在上任后发布行政令，阻止TikTok在美国被禁。“特朗普总统的态度非常清楚：首先，TikTok是一个被许多美国人广泛使用的平台。第二，他将保护用户的数据安全。”沃尔茨说，“我们将为协议创造空间。”

2024年4月，拜登签署一项国会两院通过的法案，要求TikTok母公司字节跳动在270天内将TikTok出售给非中国企业，否则这款应用程序将在今年1月19日后在美国被禁用。有美国媒体报道称，联邦最高法院可能于17日就是否暂缓执行TikTok禁令公布裁决。

来源：新华社