理想将面临捍卫汽车业务，同时布局人工智能的双重挑战，必须全力以赴。

理想造车业务将迎来众多竞品

2024年全年，理想汽车累计销量突破50万台大关，同比增长高达104%，成功夺得造车新势力年度销量冠军。这一成绩的取得，是理想汽车对市场精准把握和技术不断创新的结果。

对于理想汽车来讲，今年肯定会迎来巨大的挑战，因为在今年有很多车企规划了增混车型，会遭遇除了新造车势力之外的传统车企的反击。原本在增程车领域取得的领先地位就会受到挑战。 反看过往，在新能源车的第一个竞争阶段，由于中国市场的充电基础设施有限， 理想汽车非常好的满足了中国用户对产品上的精准需求，尤其是满足了家庭用户对空间和全家出行的需求，在市场上获得了不错的成就。

而到了新的一年，各个车企，尤其是国产车的产品线对理想形成了围攻的局面。价格几乎持平或者说差不多的对手中，最直接的竞品就是问界系列车型。大家都知道理想的主力车型L 系列形成了主要出货量，而问界M 系列与理想产品线在车型功能、空间大小、性能配置和价格上都有所重合。理想汽车在后面增加了L6 车型，对于销量有所帮助，但对自家的产品线也形成了一定的拉扯效应，理想的单车平均售价下降。

在略微低一级售价上，理想一直不容小视的竞争对手是零跑，号称 ” 半价版理想 ” 的 ” 增程小弟 ” 零跑走的是性价比路线。零跑在产品线上也做了一种平替的思路，零跑 C10 与理想 L7，以及零跑 C16 与理想 L6，在一定程度上会分化理想的潜在客户群。零跑 C11 增程版作为零跑 ” 全域自研 ” 核心技术加持下的首款增程车型，在平价路线上也尽力争夺增程用户群。

此外，在高端领域，也不乏后来者。领克900 近日亮相，这是领克首款大型插混旗舰SUV，基于大型电混车专属架构SPA Evo架构打造。值得注意的是，极氪2025年也会推出大型电混SUV。而极氪与领克不久前刚经历过一轮整合，两个品牌目前都隶属于吉利旗下的“极氪科技集团”。显然，这是个不容忽视的对手。

另一方面，理想汽车对纯电车型的产品打造和理解出现了一定的偏差，市场表现不是很尽如人意，在新的一年里想肯定会继续推出新的纯电车型来延展自己的产品边际，从而希望在汽车的销量上捍卫自己的市场地位。但是纯电车里的对手更多，这里可以提一下小米明年要出的新的SUV 车型 YU7，轿车形态的车型对理想不会形成大的影响，但是SUV 形态的热销车多少会和理想分一杯羹。

所以，理想的造车业务会迎来巨大的挑战，如何保证自己的市场份额不被瓜分是个重要的问题。我们也知道理想汽车是一个对产品细节、定义、人群定位把控非常好的车企，在新的一年也肯定会出一些新品和调整来保卫自己的领地。这个挑战终究会来，必须提前布局以做应变。

转型人工智能方向挑战极大

理想汽车面对新的竞争态势，做的应对方向，就是转型和拥抱人工智能，这可以给公司打开更大的发展前景。特斯拉实际上已经明确表明自己不是一家单纯的汽车制造公司，纯粹的汽车制造确实想象力有限。

人工智能会给理想带来重要的业务拓展力，但是想要在人工智能上有所建树，就必须要有足够的投入。理想汽车过去几年的稳健经营掌握了较好的现金流，有多余资金可以服务于公司战略，这时候选择把大多数的资本投入到人工智能上来，就会比对手掌握更多主动。李想表示已经将公司一年100亿元研发投入中的接近一半，用在了人工智能上。

当然，对于一家造车企业想要转型人工智能是需要相当大的魄力，因为这个转型也并非易事。

和以往只通过汽车来拓展业务边界的方式不一样的是，李想新的想法是做基座模型，即人工智能时代的操作系统和编程语言，因为基座模型能成为所有设备、服务的入口。这样理想的服务范围就从单一的汽车用户，拓展到其它数码设备。因此，理想顺势推出了独立的人工智能应用：理想同学。这个应用可以在手机、电脑、平板电脑甚至眼镜上进行使用，从而收集数据、训练和进化更强的 AI 大模型，为未来的人工智能战略奠定基础。

接下去，李想把人工智能从初步发展到实现AGI（通用人工智能）分成三个阶段：第一阶段称之为“增强我的力”、第二个阶段称之为“成为我的助手”、第三个阶段是AGI阶段，李想称之为“硅基家人”。当然，现在这是一个路径的描述，在这条道路上市场还没有形成绝对的统治力量，大家都在探索之中，理想将精力转移到这个方向，相对于其它车企来说，算是走在了前列。理想希望在未来几年的大语言模型的基座模型，要做行业前三，具体要怎么理解呢？就是要在中国的空间智能领域成为第一，在语言智能、大语言模型方面，以及所提供的服务方面进入到前三。李想表示要把这个能力真正构建起来，而不只是在汽车行业里比一比。

因此，理想汽车明确修改了自己的企业定义：是一家人工智能企业，要做的不是汽车的智能化，而是人工智能的汽车化，并将推动人工智能普惠到每一个家庭。

总结：

理想汽车的战略转型确实面临着诸多挑战。作为一个电动车企业，理想希望通过人工智能技术扩展到更广泛的领域，如手机、电脑和智能眼镜等，旨在成为家庭的智能伴侣。这种多领域的参与不仅可以提升用户体验，还能增强品牌的市场竞争力，当然收益是可与预见的。

然而，进入通用个人助手的市场，理想将面临来自各大科技公司的激烈竞争。这些公司在人工智能和软件开发方面已经积累了丰富的经验和技术优势。理想需要在技术创新、用户体验和生态系统建设等方面不断努力，以便在这个竞争激烈的市场中脱颖而出。

此外，理想还需要考虑如何有效整合其汽车产品与其他智能设备，提供无缝的用户体验。这不仅涉及到技术的兼容性，还包括数据安全和隐私保护等问题。此外，做为目前主阵地的汽车业务，也不能丢。理想的转型人工智能之路虽然充满挑战，但如果能够成功，将为其带来新的增长机会和市场份额。