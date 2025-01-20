春节假期即将到来，为满足用户假期出国游的打车需求，1月20日，滴滴宣布滴滴出行App升级至7.0版本，开通试行“海外出行”功能，支持中文界面、线上支付和中文客服，方便用户在当地打车。

即日起，滴滴海外出行首期试行服务覆盖韩国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、越南等共建“一带一路”国家的超80个旅游热门城市。

早在2018年初，滴滴国际业务就开始积极拓展国际市场。目前，滴滴国际业务覆盖了拉美、亚太和非洲的14个国家，包括澳大利亚、新西兰、日本、埃及、墨西哥、巴西、阿根廷、多米尼加共和国、智利、厄瓜多尔、巴拿马、哥伦比亚、秘鲁、哥斯达黎加。

滴滴国际业务为当地市场提供本地化的科技创新和出行服务，满足当地用户的日常出行所需；国内用户也可在应用商店下载滴滴国际版App（DiDi Rider），使用国内手机号完成注册，在上述14个国家打开国际版App即可体验打车服务。滴滴国际版支持绑定Visa卡、万事达卡等银行卡支付，也可使用现金支付。

即日起，在滴滴海外出行开通试行的超80个热门城市，用户将滴滴出行App更新至7.0版本后，即可自动定位所在国家的所在位置。用户可以使用中、英文输入起终点地址，并选择车型、查看预估价后一键叫车。

用户可使用支付宝、微信等方式支付车费，无须额外绑卡，系统将按照实时汇率计算车费。同时，升级后的滴滴出行App 7.0版本支持翻译功能，用户可在App端内与司机发中文信息联系。