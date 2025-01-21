知名咨询公司贝恩今日发布的《2024年中国奢侈品市场报告》显示，2024年中国内地奢侈品市场未能延续增长势头，预计2025年中国内地奢侈品市场表现将与2024年持平。

报告指出，受消费者信心不足、出境游复苏、消费外流加剧等因素影响，2024年中国内地个人奢侈品市场销售额预计下降18%-20%。其中，第三季度降幅最大，第四季度有所改善，主要由于一系列刺激经济的措施出台，带动消费升温。

从品类来看，此次市场寒流波及了所有奢侈品品类，其中珠宝和腕表品类表现最差，主要由于消费者偏好转向了其他保值资产和体验型产品。

海南离岛免税市场也受到影响，2024年客流和客单价双双下滑，导致海南离岛免税销售额下降约29%。由于全球旅游业复苏，其中邻近的日本和东南亚国家复苏势头尤为强劲，吸引了部分消费者。此外，国内电商平台激烈的价格战带来了额外的竞争压力，尤其在美妆个护领域。

贝恩报告还研究了海外奢侈品消费和代购发展趋势，发现2024年奢侈品消费外流现象进一步加剧。从数据来看，境外市场占中国消费者奢侈品消费总额的比例提高至40%左右。其中，中国消费者在欧洲市场的奢侈品消费额已恢复至2019年的约50%，亚太地区则达到了2019年的约120%。但境外市场的增长仍不足以抵消内地市场的下降，导致2024年中国消费者在全球的奢侈品消费总额下降7%左右。