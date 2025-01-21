新能源车在这几年的保有量不断上升，车机和手机的系统正处在融合爆发的前夜。车机和手机未来肯定会走向握手互联互通，无缝衔接也将成为体验的关键。但在这个场景中，如何找到一个好的切入点，是行业参与者要考虑的。星纪魅族Flyme Auto 说是个新手，但也不算新手，因为其 Flyme 手机操作系统已经在市场上运营多年，而现在Flyme Auto成为了新的利器，那么它将如何打造产品，最终想要和车企产生什么化学反应呢？

我们采访了星纪魅族高级副总裁彭翻，请他谈谈Flyme Auto的设计理念和研发进展。

星纪魅族有近 20 年消费电子产品研发经验，提起魅族我们都知道在魅族手机上积累了大量的软件优化经验，同时也拥有很多粉丝，这些积累和经验对于星纪魅族切入到车机领域起到了一个什么样的作用？

是这样的，魅族手机耕耘了很多年，积累了很好的团队和对手机系统的研发理念。我们在做手机的过程中也得到了用户的认可，有超过 2000 万的魅友，这部分用户同时也是我们的手机、智能眼镜以及 Flyme Auto 的潜在用户，我们也希望在以往手机的基础上继续做拓展，我们将打通越来越多的生活与出行场景，做更好的融合，汽车是我们最重要的一个应用场景，我们会努力把它做好。

另外，基于十几年的手机操作系统研发经验，以及对消费电子和汽车产业深度融合趋势的前瞻预判，我们在业内率先提出了“手机域”理念，让手机真正融入并成为汽车的一部分，实现手机和车机的无缝连接、生态共享、能力共享。

大家都知道现在市场上有了谷歌的Android Auto 和苹果的CarPlay，他们都起到了重要的手机车机互联作用。我们比较关心Flyme Auto的产品定位，也就是它想在车机和手机的角色中起到一个什么样的作用?能不能起到一个无缝无感连接的作用？

Flyme Auto 是星纪魅族 Flyme AIOS 在智能座舱中的延续，秉承 Alive Design 设计理念，支持无界桌面和无感连接功能，可以在首次确认后无需操作自动连接。支持无缝接力、手机辅助 OTA、手机-汽车硬件互通共享硬件能力；支持手机寻车，支持平行视窗、小窗展示、跨端可见即可说等核心功能亮点，为全球品牌提供流畅、智能、互联、生态丰富的智能座舱解决方案，为用户打造多终端、全场景、沉浸式的融合体验，目前已成为旗舰级智能座舱的基础底座。

举个例子，我们的用户经常会在一些多楼层的停车场、商场中停完车因为地形复杂，找不到车辆。这时候可以通过手机驻车卡片的“距离指引”、“方向指引”和“高度指引”轻松寻到爱车，无论停车场楼层众多或区域复杂，实现“下车即走，一寻即回”，这就是我们的“超会寻车”功能。手机接近车辆自动解锁，远离自动闭锁，确保车辆安全。

那么Flyme Auto除了已支持的车型，其他品牌的车型可以搭载吗？

星纪魅族基于Flyme Auto打造无界智行开放平台，向合作伙伴开放智能座舱能力，提供Flyme Auto全案、Flyme Auto Inside和Flyme Link三种合作方案，车企可以灵活选择合作方案，提升座舱智能化程度及终端使用体验。Flyme Auto已接入接入吉利、领克、银河等多个品牌的 19 款车型，截至 2024 年 12 月，覆盖车主用户超 41 万，星纪魅族已成为中国头部智能座舱提供商之一。

Flyme Auto 全案模式：星纪魅族从设计到测试全程参与，为车企提供全面支持，共同打造一体化的智能座舱系统，为用户带来无缝、极致的座舱体验。目前的代表车型是领克07 EM-P、领克08 EM-P和领克Z10。

Flyme Auto Inside 模式：以系统框架为主，提供可选功能模块，帮助车企以更低成本实现定制化座舱系统，支持二次开发和多样化优化。这种模式对车企的二次开发需求给予了更高自由度，使车企能够在已有系统基础上快速拓展和提升功能。

Flyme Link 模式：面向手车互联需求，围绕“手机域”理念，提供无感连接、应用服务流转、硬件算力共享等功能，实现手机与车机的无缝协同。通过Flyme Link，车企可以在保持原有系统基础上快速接入手车互联功能，为用户带来跨设备智能体验。

以上三种模式星纪魅族会安排专业的验收团队来参与整个认证流程，帮助车企提升最终产品的使用体验。通过认证后，星纪魅族将为车企颁发认证证书，上架无界智行官网进行公示。车企也将享有“Flyme Auto”、“Flyme Link”的 Logo 品牌授权及营销渠道宣发。

我们知道，想要运作这样一个生态，就需要有人才来保障，才能对未来进行驱动，目前星纪魅族有什么样的人才储备来实现长远的创新发动机能力？另外一点就是平台也要有保障，未来的平台是怎么规划的？

星纪魅族研发人员占公司总人数的 70%，AIOS 研发投入占总投入的 69%，我们非常重视研发人才的培养与储备，在研发投入上也非常坚决。

在推进 Flyme Auto 更新迭代的同时，我们还打造了无界智行开放平台 2.0 ，将为车企提供一整套定制工具，让车企在 Flyme Auto Design 核心框架基础上，快速制作一套拥有自主品牌风格的 OS 系统，并通过在线编辑器及实时预览的功能进行动态调整，帮助车企以更低成本、更高效率的方式选择座舱方案，并快速落地。星纪魅族将持续创新，进一步推动智能汽车行业的生态共建，提供更加创新的智能座舱解决方案。

AI已经成为科技界驱动未来的重要催化剂，星纪魅族现阶段是如何布局AI 的？

2024 年 2 月，星纪魅族在业内率先提出 All in AI 战略，迅速搭建了以 Flyme AIOS 为底座，以 AI 手机、智能眼镜、智能座舱等硬件为承载，以用户为中心的多场景的融合 AI 生态。Flyme 团队陆续开发落地了 100 多项 AI 功能，AI能力进入行业第一梯队，数量上超越大多数同行。基于 Flyme Link 的互联互通能力，我们手机上的很多 AI 能力都可以跨端应用在智能座舱里。比如场景助手、任务机器人等等功能，为用户带来跨终端的第三空间 AI 体验。即将发布的Flyme Auto 2.0，也将有更强的 AI 底座关联丰富的车端 Agent 应用场景。

Flyme Auto 是如何融合多端设备体验的，这个要怎么做到？

星纪魅族 AI 生态下的多终端融合场景，以构建在三方通用模型以及垂域知识库之上的 Flyme 应用大模型为中心，Flyme AIOS 作为核心操作系统，赋能包括手机、车机以及 XR 在内的各个应用终端。各终端之间以 Flyme Link 作为链接管道进行生态互通，在不同应用场景各自分工协同，并互为补充。各核心应用（如音乐、视频、导航等）也通过 Flyme Link 在各端之间进行无缝流转，为我们的用户提供真正的全天候、全场景、沉浸式的融合体验。

举个例子，用户拿着手机靠近车辆，车机、手机无感自动连接；手机正在播放的音乐或者导航中的任务，自动流转至车机，体验不中断；手机上的应用免安装无缝流转上车，让用户在车里也能体验到丰富的应用生态。就像一位用户说的那样，Flyme Auto “简直就是移植了一部旗舰手机到车内，基本没有什么学习成本，上手很快”。

Flyme Auto 还支持手机与车机的硬件调用共享，比如在视频会议时直接调用车内的摄像头。手机支持远程下载车机的固件，上车后能够快速完成对车机的系统升级。此外，智能手机为汽车提供算力支持，升级手机就是升级汽车，有效缓解消费者对于汽车“硬件落后”的焦虑。

最后能不能展望下星纪魅族对未来的一些思考。

我们认为未来的竞争不是单点比拼，而是生态的竞争。现在是一个万物互联的时代，用户对全场景的智能连接解决方案有着强烈的需求。我们所追求的智能化不仅仅是单一设备的智能，更是互联生态下的智能。

AI 时代，我们会被手机、眼镜、汽车等等不同形态的终端所环绕，但比终端形态更重要的是终端互联。我们正在做的，就是通过 Flyme AIOS，把不同终端整合到一个生态中，为用户提供多终端、全场景、沉浸式融合体验。

我们坚信，汽车的智能化不仅仅是单车的智能，更是互联生态下的智能。汽车的智能化体验也不应该只局限于座舱，而是通过和智能手机、可穿戴设备的无缝连接拓展到更广阔的生活场景。这是一个有着巨大想象空间的美好愿景，需要各方携手探索、协同共建。未来，星纪魅族将继续秉承开放共赢的理念，期待与全球汽车品牌深入合作，共同构建智能出行科技生态，为更多消费者提供多终端、全场景、沉浸式的融合体验。