作为东南亚并且也是全球水产养殖行业的首家独角兽企业，对eFishery来说，这个新年的开端可能并不算多么太平。

据彭博社援引举报人员的调查内容表示，在过去的一段时期内，eFishery涉嫌夸大了自身的收入和利润水平。

调查称，去年前九个月期间，eFishery的收入预计应为1.57亿美元，而非该公司向投资者告知的7.52亿美元。这意味着，eFishery虚报了近6亿美元的收入——或者，超75%的收入金额是虚假的。

另一方面，就盈亏而言，调查指出，在此时期内，eFishery实际应为3540万美元亏损。相应的，该公司对投资者表示，在24年的前三个季度期间，公司获得了1600万美元利润。

此外，根据调查，尽管eFishery宣称在客户处安装了超40万个喂鱼器，但当前调查估测，该数字只有近2.4万个。

据悉，该调查报告是在一名举报人向eFishery董事会成员提出公司账目有失准确的指控后发起的。随后，董事会于去年12月委托相关机构进行正式调查，并在发现会计差异后解雇了eFishery的联合创始人兼首席执行官Gibran Huzaifah。

作为参照，去年12月中旬，有消息指出，eFishery已对其联合创始人Gibran Huzaifah和首席财务官Chrisna Aditya进行了停职处理。同时，在对外宣布正在接受涉嫌财务违规行为的调查后，公司任命了Adhy Wibisono为其临时CEO，并任命Albertus Sasmitra为临时首席财务官。

值得一提的是，去年4月，时任eFishery首席财务官的Dhianendra Laksmana选择了辞职。

回到本次造假指控。据了解，这份由FTI Consulting撰写的报告现被标注为草案状态，后续可能会随着调查的进一步展开而产生新的调整。

报告透露，报告内容是基于对eFishery员工的超20次访谈，以及对其WhatsApp、Slack和其他渠道上的账户和信息的审查得来的。报告指出，调查人员尚未与审计人员交涉，也未审查任何审计工作底稿或其他文件。此外，由于另外的银行对账单、访谈和其他账目仍未触达或完成，这些数字很可能会出现进一步的变化。

有知情人士表示，基于当前已采取的保护措施——如渠道检查和员工离职面谈，eFishery的股东和董事为公司涉嫌欺诈的规模所震惊。另有知情人士透露，自调查开始以来，eFishery的投资者就一直在联系沟通，而这其中的主要问题被聚焦在如何处理该eFishery的资产和剩余现金。

如本栏目此前报道，成立于2013年的eFishery是一个专注于为水产养殖群体提供一站式数字化解决方案的综合平台。从养殖技术到饲养培育再到融资借贷以及采购销售，eFishery都可以提供相应的服务内容。

至23年7月，eFishery宣布为其D轮融资筹集到了2亿美元资金（目前总融资额为超4.15亿美元）。融资后，eFishery的估值达到14亿美元，成功步入独角兽俱乐部。

根据声明，eFishery的D轮融资由阿布扎比投资机构42XFund领投，马来西亚最大的公共养老基金Kumpulan Wang Persaraan、瑞士资产管理企业responsAbility、500 Global等新投资者以及其现有投资者Northstar、淡马锡、软银参投。

此前，eFishery曾援引一项来自印尼大学人口研究所的研究声称，22年期间，eFishery生态为印尼水产养殖业的GDP贡献了1.55%的份额（达3.4万亿印尼盾），并在当年通过自身平台售出了6200万条鱼、1400万只虾及1.79亿公斤水产饲料。

而在eFishery的领英官方介绍中，eFishery写道，公司“致力于在印尼建立一个对渔民、买家以及所有利益相关者来说都能实现盈利和可持续发展双收的水产养殖生态。”

彭博社指出，eFishery此前曾聘请普华永道和均富会计师事务所对公司的财务结果进行审计。但这两家会计师事务所均拒绝通过电子邮件对此事发表评论。此外，彭博社也表示，Huzaifah没有回应其置评请求。eFishery的投资者淡马锡和软银拒绝对此发表评论，FTI和G42的代表则暂未回复质询。

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