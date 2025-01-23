马来亚投资银行在近期发布的一份报告中预测，到28年，东盟数据中心的收入将实现20%的年复合增长率。

报告指出，其中，预计有近14%的增长是由东盟自身需求提供，剩余6%则会受到全球需求的推动。并且报告也进一步认为，基于有竞争力的成本水平和水电基础设施资源，东盟有望成为数据中心枢纽。

报告对东盟数据中心自身的长期增长潜力给予了肯定态度——作为中美交汇的十字路口之一，报告认为，假设6%的海外需求中有一半来自中国、且中国完全被禁止在东盟托管数据或运行大型语言模型，其整体增速也将达到17%左右，因此针对数据中心的需求并不会随之出现显著下滑。而在美国层面，尽管在美国正在实施严格的出口管制举措以限制获取先进人工智能技术，东盟本身相对落后的水平也为自身创造了一定的增长空间。

此外，尽管人工智能的发展将为东盟数据中心提供长期增长可能，马来亚投资银行认为，该地区中期阶段的增长动力将会主要来自于其对传统数据中心在云计算和存储方面的赶超。

具体而言，报告表示，按照人均或GDP水平计算，东盟在数据中心基础设施方面较发达市场存在着55%至70%的落后幅度。而这将催生出一定的动力和空间。

值得一提的是，在马来亚投资银行发布的另一份报告中，该机构预测，同到28年，东盟地区的潜在数据中心可用市场总量（TAM）有望达到每年110亿美元。