根据美国当地媒体报道，社交媒体巨头Meta旗下的Facebook、Instagram新上线了一个“突破奖金计划”，为转换门户的内容创作者提供最高5000美元的奖励。尽管没有明确点名TikTok，但在这个节骨眼上启动付费拉新项目，Meta的意图不言自明。

TikTok曾表示，平台上有1.7亿美国用户，其中有许多人依赖拍摄短视频谋生。这意味着一旦TikTok持续陷入动荡，这些创作者将被迫寻找替代平台。

Meta表示，这个现金奖励计划只限于此前未注册这两个平台的新用户。他们能够在“改变门户”的前90天内获得奖金，前提是必须在每个30天周期内，在Facebook平台上发布至少20个短视频，并在Instagram上发布10个短视频。同时这些短视频必须是首发原创，而不是搬运其他平台上已经发布的视频。

Meta表示，创作者具体能拿到多少钱，得基于“社交影响力的评估”进行计算。同时这个项目似乎也有审核机制，创作者需要进行申请才能加入。

对于加入该项目的创作者，Meta还会提供一年的免费身份认证订阅。创作者也能加入“Facebook内容货币化”项目，使得他们发布的文本和照片帖子，也能赚取收入。

来源：财联社