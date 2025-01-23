计划投资5000亿美元的人工智能项目“星际之门”一经公布，其资金可行性便遭到特斯拉CEO埃隆·马斯克的质疑。同时，OpenaAI竞争企业AnthropicCEO也对“星际之门”泼冷水。

先是“星际之门”发布后，马斯克在其社交媒体官宣内容下发表评论称：“他们其实没有那么多钱。”他进一步表示，软银的融资保障金额远低于100亿美元。马斯克还声明自己有可靠消息来源支持这一说法。

在Anthropic担任CEO一职的DarioAmodei也在达沃斯论坛上表示，该项目“有点混乱”。他指出，目前尚不清楚实际涉及多少资金，以及特朗普政府将以何种方式参与，“星际之门”项目的资金来源和可行性仍存在不确定性。

面对马斯克的质疑，OpenAI的CEO奥特曼在社交媒体上公开回应“不对”，并邀请马斯克参观正在建设的数据中心强调。奥特曼还强调。“星际之门”对美国非常重要，尽管对马斯克的公司未必有利，但希望马斯克能在新的角色上以美国整体利益为先。

奥特曼所说的马斯克“新角色”或许是其“政府效率部”领导者的职务。特朗普当选后，该部门已正式启动。

当地时间2025年1月21日，再次上任的美国总统特朗普在白宫宣布，OpenAI、软银和甲骨文将共同投资建设名为“星际之门”（Stargate）的人工智能基础设施项目，计划在未来四年内投资5000亿美元，初始投资为1000亿美元。

来源：界面